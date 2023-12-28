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Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги
Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги
Крым в этом году получит более 73 млн рублей на дороги. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T12:44
2023-12-28T12:47
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
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михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Крым в этом году получит более 73 млн рублей на дороги. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что данная работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения" государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2022 и 2023 годы.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря. По его словам, степень готовности объектов составляет более 90%. Он уточнил, что около 40 объектов уже сданы, на остальных в эти дни наносится верхний слой асфальта и разметка, на некоторых мостах устанавливают барьерные ограждения.После воссоединения с Россией в Крыму построили и отремонтировали более 4 000 километров дорог, в Севастополе – 660 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республикеКогда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в КрымуНовую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов
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ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, сергей аксенов, михаил мишустин, новости, экономика, крым
Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги

На приведение автодорог в нормативное состояние Крым получит более 73 млн рублей

12:44 28.12.2023 (обновлено: 12:47 28.12.2023)
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт проезда, соединяющего "Тавриду" с Керченским шоссе в Феодосии
Капитальный ремонт проезда, соединяющего Тавриду с Керченским шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Крым в этом году получит более 73 млн рублей на дороги. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Республика Крым в этом году дополнительно получит более 73 млн рублей на приведение автодорог в нормативное состояние", - написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что данная работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения" государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2022 и 2023 годы.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря. По его словам, степень готовности объектов составляет более 90%. Он уточнил, что около 40 объектов уже сданы, на остальных в эти дни наносится верхний слой асфальта и разметка, на некоторых мостах устанавливают барьерные ограждения.
После воссоединения с Россией в Крыму построили и отремонтировали более 4 000 километров дорог, в Севастополе – 660 километров.
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Ремонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуСергей АксеновМихаил МишустинНовостиЭкономикаКрым
 
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