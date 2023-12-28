https://crimea.ria.ru/20231228/krymu-vydelili-esche-bolee-70-mln-rubley-na-dorogi-1133872519.html

Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги

Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги

Крым в этом году получит более 73 млн рублей на дороги. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T12:44

2023-12-28T12:44

2023-12-28T12:47

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

сергей аксенов

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Крым в этом году получит более 73 млн рублей на дороги. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что данная работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения" государственной программы "Развитие транспортной системы" на 2022 и 2023 годы.Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что все работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланированные на 2023 год в Крыму, будут закончены до конца декабря. По его словам, степень готовности объектов составляет более 90%. Он уточнил, что около 40 объектов уже сданы, на остальных в эти дни наносится верхний слой асфальта и разметка, на некоторых мостах устанавливают барьерные ограждения.После воссоединения с Россией в Крыму построили и отремонтировали более 4 000 километров дорог, в Севастополе – 660 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республикеКогда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в КрымуНовую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, сергей аксенов, михаил мишустин, новости, экономика, крым