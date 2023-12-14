https://crimea.ria.ru/20231214/kogda-vvedut-v-ekspluatatsiyu-razvyazku-na-nikolaevskoy-trasse-v-krymu-1133527157.html

Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму

Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму

Рабочее движение по транспортной развязке на Николаевской трассе в Симферополе запустят до конца этого года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T09:57

2023-12-14T09:57

2023-12-14T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Рабочее движение по транспортной развязке на Николаевской трассе в Симферополе запустят до конца этого года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первую половину 2024-го. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В ноябре главный специалист Службы автомобильных дорог Крыма Илья Дюкин сообщал, что строительная готовность транспортной развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка составляет 70%. И анонсировал завершение основного объема работ до конца 2023 года. Сейчас подрядчики продолжают обустраивать мостовое полотно на путепроводе, устанавливают шумозащитные экраны, переустраивают сети связи, электроснабжения и газоснабжения.Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнКогда закончат строительство Николаевской развязки в СимферополеАльтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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