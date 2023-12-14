Рейтинг@Mail.ru
Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231214/kogda-vvedut-v-ekspluatatsiyu-razvyazku-na-nikolaevskoy-trasse-v-krymu-1133527157.html
Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму
Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму
Рабочее движение по транспортной развязке на Николаевской трассе в Симферополе запустят до конца этого года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T09:57
2023-12-14T09:57
эксклюзивы риа новости крым
крым
николай лукашенко
минтранс крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132852364_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_ef2ae3cb2e4fe3a0767fce2f3bce5b58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Рабочее движение по транспортной развязке на Николаевской трассе в Симферополе запустят до конца этого года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первую половину 2024-го. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В ноябре главный специалист Службы автомобильных дорог Крыма Илья Дюкин сообщал, что строительная готовность транспортной развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка составляет 70%. И анонсировал завершение основного объема работ до конца 2023 года. Сейчас подрядчики продолжают обустраивать мостовое полотно на путепроводе, устанавливают шумозащитные экраны, переустраивают сети связи, электроснабжения и газоснабжения.Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнКогда закончат строительство Николаевской развязки в СимферополеАльтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132852364_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa2e1df7731a5c4765fffedca3ce442a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, николай лукашенко, минтранс крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, новости крыма
Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму

Развязку на Николаевской трассе в Симферополе введут в эксплуатацию в 2024 году - минтранс

09:57 14.12.2023
 
© РИА Новости КрымСтроительство Николаевской развязки в Симферополе
Строительство Николаевской развязки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Рабочее движение по транспортной развязке на Николаевской трассе в Симферополе запустят до конца этого года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первую половину 2024-го. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"В текущем году у нас запланирован запуск рабочего движения по этой развязке, будет организовано движение по двум уровням объекта. А ввод в эксплуатацию – максимум до середины следующего года", - сообщил министр.
В ноябре главный специалист Службы автомобильных дорог Крыма Илья Дюкин сообщал, что строительная готовность транспортной развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка составляет 70%. И анонсировал завершение основного объема работ до конца 2023 года. Сейчас подрядчики продолжают обустраивать мостовое полотно на путепроводе, устанавливают шумозащитные экраны, переустраивают сети связи, электроснабжения и газоснабжения.
Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млн
Когда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНиколай ЛукашенкоМинтранс КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуДороги КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
10:23В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации
10:09Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
09:57Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму
09:48С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут
09:33Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
09:23Туман остановил паромы в Керченском проливе
09:13Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ
09:04Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование
08:42Кирилла Буданова объявили в розыск
08:27Обстановка у Крымского моста утром в четверг
08:15Аграрии новых регионов получают сертификаты качества зерна
07:43Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"
07:22Десятки улиц Симферополя останутся без света - когда ждать отключений
07:02Сбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
06:55Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего
06:28Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году
06:09В селе под Симферополем отключат газ
05:56Две попытки атаки: вражеские дроны сбиты на подлете к Москве
00:01Туман и без осадков: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния