Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму
Развязку на Николаевской трассе в Симферополе введут в эксплуатацию в 2024 году - минтранс
© РИА Новости КрымСтроительство Николаевской развязки в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Рабочее движение по транспортной развязке на Николаевской трассе в Симферополе запустят до конца этого года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первую половину 2024-го. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
"В текущем году у нас запланирован запуск рабочего движения по этой развязке, будет организовано движение по двум уровням объекта. А ввод в эксплуатацию – максимум до середины следующего года", - сообщил министр.
В ноябре главный специалист Службы автомобильных дорог Крыма Илья Дюкин сообщал, что строительная готовность транспортной развязки на пересечении западного обхода Симферополя и автодороги Симферополь – Николаевка составляет 70%. И анонсировал завершение основного объема работ до конца 2023 года. Сейчас подрядчики продолжают обустраивать мостовое полотно на путепроводе, устанавливают шумозащитные экраны, переустраивают сети связи, электроснабжения и газоснабжения.
Строительство транспортной развязки на пересечении автодороги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки и автодороги Симферополь – Николаевка ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым. Подрядчики – ООО "КрымСтройМост" и ООО "ЮгСтройСервис". Стоимость работ – 750 млн рублей.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность западного обхода Симферополя и дороги Симферополь – Николаевка.
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