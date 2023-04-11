Рейтинг@Mail.ru
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230411/alternativnyy-marshrut-v-krym-proydet-po-arabatskoy-strelke-1128118157.html
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке. Такую идею поддержал врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T16:16
2023-04-11T16:16
владимир сальдо
арабатская стрелка
херсонская область
новые регионы россии
дороги крыма
новости
крым
новости крыма
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127089346_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_03012120199d3a468d2ab2aeeb767a8f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке. Такую идею поддержал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее соответствующие перспективные планы озвучивал глава Крыма Сергей Аксенов, по словам которого сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства новой дороги. Новый транспортный переход позволит сократить путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма.Новая дорога на Арабатской косеПо словам Сальдо, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.Сухопутный маршрут в КрымСуществующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более ста тысяч автомобилей.1 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о старте строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон
https://crimea.ria.ru/20230316/v-novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-stroyat-gazoprovod-iz-kryma-1127585053.html
арабатская стрелка
херсонская область
новые регионы россии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/14/1127089346_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_77704cb468ac208537231896ac5b4728.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, арабатская стрелка, херсонская область, новые регионы россии, дороги крыма, новости, крым, новости крыма, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке

Сальдо поддержал идею строительства новой дороги в Крым по Арабатской стрелке

16:16 11.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на Арабатскую стрелку
Вид на Арабатскую стрелку - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке. Такую идею поддержал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее соответствующие перспективные планы озвучивал глава Крыма Сергей Аксенов, по словам которого сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства новой дороги. Новый транспортный переход позволит сократить путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма.

Новая дорога на Арабатской косе

По словам Сальдо, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.
"Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря - материком. Тем более с учетом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами", - цитирует руководителя Херсонской области РИА Новости.

Сухопутный маршрут в Крым

Существующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более ста тысяч автомобилей.
1 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о старте строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами.
11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.
Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке
Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым
Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 16:07
В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма
 
Владимир СальдоАрабатская стрелкаХерсонская областьНовые регионы РоссииДороги КрымаНовостиКрымНовости КрымаСухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Какой часовой пояс установлен в новых регионах
16:16Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
16:01РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человека
15:45Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении
15:31"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО
15:29В Симферопольском районе три села остались без света
15:20Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях
15:03США создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны
14:53В Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто
14:29Фрегат ЧФ провел одиночный бой с противником на учениях в Черном море
14:25В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО
14:19Более 4 тысяч военных Украины подверглись биоопытам США – Яровая
14:00Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ
13:43Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
13:41В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ
13:15Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут
13:06РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"
12:45Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля
12:30Отчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео
12:12В России пресекли 118 террористических преступлений
Лента новостейМолния