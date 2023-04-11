https://crimea.ria.ru/20230411/alternativnyy-marshrut-v-krym-proydet-po-arabatskoy-strelke-1128118157.html

Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке

Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке

Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке. Такую идею поддержал врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T16:16

2023-04-11T16:16

2023-04-11T16:16

владимир сальдо

арабатская стрелка

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крым

новости крыма

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке. Такую идею поддержал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее соответствующие перспективные планы озвучивал глава Крыма Сергей Аксенов, по словам которого сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства новой дороги. Новый транспортный переход позволит сократить путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма.Новая дорога на Арабатской косеПо словам Сальдо, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.Сухопутный маршрут в КрымСуществующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более ста тысяч автомобилей.1 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о старте строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон

https://crimea.ria.ru/20230316/v-novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-stroyat-gazoprovod-iz-kryma-1127585053.html

арабатская стрелка

херсонская область

новые регионы россии

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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