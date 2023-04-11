https://crimea.ria.ru/20230411/alternativnyy-marshrut-v-krym-proydet-po-arabatskoy-strelke-1128118157.html
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке. Такую идею поддержал врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T16:16
2023-04-11T16:16
2023-04-11T16:16
владимир сальдо
арабатская стрелка
херсонская область
новые регионы россии
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке. Такую идею поддержал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее соответствующие перспективные планы озвучивал глава Крыма Сергей Аксенов, по словам которого сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства новой дороги. Новый транспортный переход позволит сократить путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма.Новая дорога на Арабатской косеПо словам Сальдо, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.Сухопутный маршрут в КрымСуществующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более ста тысяч автомобилей.1 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о старте строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. 11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелкеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон
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арабатская стрелка
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Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
Сальдо поддержал идею строительства новой дороги в Крым по Арабатской стрелке
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке. Такую идею поддержал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее соответствующие перспективные планы озвучивал глава Крыма Сергей Аксенов, по словам которого сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства новой дороги. Новый транспортный переход позволит сократить путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма.
Новая дорога на Арабатской косе
По словам Сальдо, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.
"Это будет новый, альтернативный маршрут между Крымом и Херсонской областью, а шире говоря - материком. Тем более с учетом строительства на косе нового города, который, таким образом, станет связующим звеном между нашими регионами", - цитирует руководителя Херсонской области РИА Новости.
Сухопутный маршрут в Крым
Существующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более ста тысяч автомобилей.
1 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о старте строительства на Арабатской стрелке нового города, рассчитанного на 30 тысяч человек. По проекту на стрелке должны появиться новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами.
11 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам рабочего визита в Херсонскую область сообщил, что строительство идет в плановом режиме, а на объектах правительственного квартала уже завершаются основные работы.
Арабатская стрелка – коса земли, протяженностью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная ее часть относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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