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Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон
Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон
На Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Это поможет сократить время на досмотр... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T12:38
2023-04-04T12:40
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Это поможет сократить время на досмотр транспорта к началу курортного сезона и снизить время ожидания. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он также отметил, что в настоящее время рассматривается возможность строительства дороги по Арабатской стрелке в Херсонской области, специалисты готовят технико-экономическое обоснование. "Трасса поможет сократить путь, упростить логистику. Обеспечить безопасность маршрута можно будет без дополнительных ограждений, это уменьшит расходы на строительство", – добавил Аксенов.Запрет на движение грузовиковС 11 декабря 2022 года на Крымском мосту действует запрет на проезд грузовиков с массой грузоподъемности выше 1,5 тонн. Водителям фур рекомендовано выбирать для проезда альтернативный автодорожный маршрут через новые регионы или использовать паромную переправу. При этом со стороны Краснодарского края действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться на пароме в Крым могут только грузовики с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме. И сейчас власти рассматривают возможность запуска движения по мосту небольших грузовых машин и порожних грузовиков. Это предложение уже поддержал президент России Владимир Путин. Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается.Теракт на Крымском мостуНа Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузовика, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Ранее Аксенов сообщил о планах упразднить досмотр всего транспорта, который следует из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту.Читайте также на РИА Новости Крым:Охрану Крымского моста усилят перед сезономСитуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способностьНа Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас
https://crimea.ria.ru/20230323/putin-odobril-zapusk-pustykh-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127731976.html
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сергей аксенов, крым, крымский мост, новости крыма, общество, транспорт, крым курортный, туризм в крыму
Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон

Аксенов: на Крымском мосту к маю установят шесть сканеров и увеличат число полос до пяти

12:38 04.04.2023 (обновлено: 12:40 04.04.2023)
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост полностью открыли после ремонта
Крымский мост полностью открыли после ремонта
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в мае установят дополнительные досмотровые комплексы и увеличат число полос для подъезда машин. Это поможет сократить время на досмотр транспорта к началу курортного сезона и снизить время ожидания. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"К началу мая планируется добавить дополнительные шесть досмотровых комплексов и пять полос на подъезде к Крымскому мосту. В период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Это наш целевой показатель", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.

Он также отметил, что в настоящее время рассматривается возможность строительства дороги по Арабатской стрелке в Херсонской области, специалисты готовят технико-экономическое обоснование.
"Трасса поможет сократить путь, упростить логистику. Обеспечить безопасность маршрута можно будет без дополнительных ограждений, это уменьшит расходы на строительство", – добавил Аксенов.
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Запрет на движение грузовиков

С 11 декабря 2022 года на Крымском мосту действует запрет на проезд грузовиков с массой грузоподъемности выше 1,5 тонн. Водителям фур рекомендовано выбирать для проезда альтернативный автодорожный маршрут через новые регионы или использовать паромную переправу. При этом со стороны Краснодарского края действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться на пароме в Крым могут только грузовики с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме. И сейчас власти рассматривают возможность запуска движения по мосту небольших грузовых машин и порожних грузовиков. Это предложение уже поддержал президент России Владимир Путин. Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается.
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На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузовика, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.
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Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.
Ранее Аксенов сообщил о планах упразднить досмотр всего транспорта, который следует из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту.
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