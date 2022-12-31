Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221231/situatsiya-na-krymskom-mostu-ocheredi-dosmotry-i-propusknaya-sposobnost-1126223042.html
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
Протяженность пробки перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края превысила пять километров, проезд через транспортный переход может занять несколько... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T09:32
2022-12-31T09:32
ситуация на дорогах крыма
крым
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008902_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3a1f2117fab6d8eaed974da636e68aa5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Протяженность пробки перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края превысила пять километров, проезд через транспортный переход может занять несколько часов, предупреждают в оперштабе Кубани.Водителей призывают при планировании поездки закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.Перед въездом на мост со стороны Краснодарского края возле поста ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. Здесь есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня. С крымской стороны также есть биотуалеты и места для отдыха водителей и пассажиров.Накануне в связи с возросшим предновогодним трафиком управление ведомственной охраны Минтранса России увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуКак идет ремонт левой полосы Крымского мостаОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
https://crimea.ria.ru/20221230/na-krymskom-mostu-dobavleny-punkty-dosmotra--chto-proiskhodit-seychas-1126214395.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008902_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f9d2889b89d3d49e17c701a6a55ce27d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на дорогах крыма, крым, общество, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность

Пробка у Крымского моста растянулась на 5 км, пропускная способность – 190 машин в час

09:32 31.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Протяженность пробки перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края превысила пять километров, проезд через транспортный переход может занять несколько часов, предупреждают в оперштабе Кубани.
"Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займет несколько часов", - говорится в сообщении.
Водителей призывают при планировании поездки закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.
Перед въездом на мост со стороны Краснодарского края возле поста ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. Здесь есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня. С крымской стороны также есть биотуалеты и места для отдыха водителей и пассажиров.
Накануне в связи с возросшим предновогодним трафиком управление ведомственной охраны Минтранса России увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 13:36
На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
Как идет ремонт левой полосы Крымского моста
Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31Как работает Керченская переправа 31 декабря
11:17Путин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами
10:50COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 31 декабря
10:40В России расширили "дорожную пятилетку"
10:20Крымские спасатели переведены в режим повышенной готовности
09:43Как будет работать Крымский мост в новогодние праздники
09:42Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздники
09:32Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
09:21Сколько воды в водохранилищах Крыма: итоги года
08:26Главный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане
08:04Собираем новогоднюю аптечку: советы гастроэнтеролога
00:01Какая погода ждет крымчан в последний день 2022 года - прогноз
21:55Главные новости Крыма: 30 декабря
21:17Главные события и заявления дня: 30 декабря
20:45Когда запустят "шахматный" фонтан в Симферополе
20:20Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом
19:20Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт
18:46Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора
18:12Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля
17:41Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?
Лента новостейМолния