https://crimea.ria.ru/20221231/situatsiya-na-krymskom-mostu-ocheredi-dosmotry-i-propusknaya-sposobnost-1126223042.html
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
Протяженность пробки перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края превысила пять километров, проезд через транспортный переход может занять несколько... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T09:32
2022-12-31T09:32
2022-12-31T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Протяженность пробки перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края превысила пять километров, проезд через транспортный переход может занять несколько часов, предупреждают в оперштабе Кубани.Водителей призывают при планировании поездки закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.Перед въездом на мост со стороны Краснодарского края возле поста ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. Здесь есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня. С крымской стороны также есть биотуалеты и места для отдыха водителей и пассажиров.Накануне в связи с возросшим предновогодним трафиком управление ведомственной охраны Минтранса России увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуКак идет ремонт левой полосы Крымского мостаОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
https://crimea.ria.ru/20221230/na-krymskom-mostu-dobavleny-punkty-dosmotra--chto-proiskhodit-seychas-1126214395.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ситуация на дорогах крыма, крым, общество, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту: очереди, досмотры и пропускная способность
Пробка у Крымского моста растянулась на 5 км, пропускная способность – 190 машин в час
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Протяженность пробки перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края превысила пять километров, проезд через транспортный переход может занять несколько часов, предупреждают в оперштабе Кубани.
"Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займет несколько часов", - говорится в сообщении.
Водителей призывают при планировании поездки закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами.
Перед въездом на мост со стороны Краснодарского края возле поста ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. Здесь есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке. При необходимости заработает полевая кухня. С крымской стороны также есть биотуалеты и места для отдыха водителей и пассажиров.
Накануне в связи с возросшим предновогодним трафиком управление ведомственной охраны Минтранса России увеличило количество постов досмотра
, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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