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На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас
На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 30.12.2022
На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас
В преддверии новогодних праздников трафик на Крымском мосту многократно возрос, чтобы увеличить пропускную способность на подходах к транспортному переходу... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T13:36
2022-12-30T13:36
2022-12-30T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников трафик на Крымском мосту многократно возрос, чтобы увеличить пропускную способность на подходах к транспортному переходу увеличили число досмотровых пунктов, сообщает Минтранс России.Ситуация на мостуНа подъездах к транспортному переходу в трехкилометровой пробке скопилось около 1,2 тыс. автомобилей, сообщил в пятницу оперштаб Краснодарского края. В социальных сетях люди делятся впечатлениями от многочасового ожидания: одних это обстоятельство возмущает, другие понимают необходимость досмотровых мероприятий, которые необходимы для безопасности стратегического объекта. Как сообщает оперштаб, проезд со стороны Крыма на материк в пятницу занимает до 4 часов. При этом для рейсовых автобусов выделена своя полоса, а вот легковому транспорту приходится ждать дольше. Грузовики через мост по-прежнему не пускают.При этом перед въездом на мост установлены биотуалеты, также организован пункт обогрева для водителей и пассажиров, застрявших в очереди. Людям предлагают горячий чай и воду.Очередь пойдет быстрееКак сообщает Минтранс России, досматривают не только автомобили, но и водителей, и пассажиров. При этом время досмотра по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества багажа.В профильном министерстве рассчитывают, что эти меры помогут ускорить время прохождения досмотра, при этом — обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив.Как ускорить время прохождения досмотраВ Минтрансе Крыма поясняли причины сложившейся ситуации еще накануне : кроме увеличившегося потока машин и объемов багажа, который везут с собой люди, на мосту пока еще продолжаются ремонтные работы, необходимые для полного его восстановления. О росте трафика и возможных пробках в период новогодних праздников предупреждал и краевой оперштаб Кубани. Во время новогодних и рождественских праздников водителей призывают учитывать обстановку и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра.Также можно воспользоваться альтернативными маршрутами, в том числе сухопутных коридором, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 30 декабря: все о работе паромовКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуТуризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023
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На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас
На Крымском мосту добавили пункты досмотра для ускорения пропускной способности
13:36 30.12.2022 (обновлено: 13:44 30.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников трафик на Крымском мосту многократно возрос, чтобы увеличить пропускную способность на подходах к транспортному переходу увеличили число досмотровых пунктов, сообщает Минтранс России.
Ситуация на мосту
На подъездах к транспортному переходу в трехкилометровой пробке скопилось около 1,2 тыс. автомобилей, сообщил
в пятницу оперштаб Краснодарского края.
В социальных сетях люди делятся впечатлениями от многочасового ожидания: одних это обстоятельство возмущает, другие понимают необходимость досмотровых мероприятий, которые необходимы для безопасности стратегического объекта.
Как сообщает оперштаб, проезд со стороны Крыма на материк в пятницу занимает до 4 часов. При этом для рейсовых автобусов выделена своя полоса, а вот легковому транспорту приходится ждать дольше. Грузовики через мост по-прежнему не пускают.
При этом перед въездом на мост установлены
биотуалеты, также организован пункт обогрева для водителей и пассажиров, застрявших в очереди. Людям предлагают горячий чай и воду.
Очередь пойдет быстрее
Как сообщает Минтранс России, досматривают не только автомобили, но и водителей, и пассажиров. При этом время досмотра по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества багажа.
"В связи с этим Управление ведомственной охраны Минтранса России увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым", — сообщает Минтранс.
В профильном министерстве рассчитывают, что эти меры помогут ускорить время прохождения досмотра, при этом — обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив.
Как ускорить время прохождения досмотра
В Минтрансе Крыма поясняли причины сложившейся ситуации
еще накануне : кроме увеличившегося потока машин и объемов багажа, который везут с собой люди, на мосту пока еще продолжаются ремонтные работы, необходимые для полного его восстановления. О росте трафика и возможных пробках в период новогодних праздников предупреждал и краевой оперштаб Кубани
.
В этой связи участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ситуации и важности мероприятий досмотра. Водителям рекомендуют заранее готовить все необходимые документы для досмотра, а также упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить и загрузить — это значительно ускорит прохождение контроля.
Во время новогодних и рождественских праздников водителей призывают учитывать обстановку и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра.
Также можно воспользоваться альтернативными маршрутами, в том числе сухопутных коридором, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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