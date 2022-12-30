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На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас

На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 30.12.2022

На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас

В преддверии новогодних праздников трафик на Крымском мосту многократно возрос, чтобы увеличить пропускную способность на подходах к транспортному переходу... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T13:36

2022-12-30T13:36

2022-12-30T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. В преддверии новогодних праздников трафик на Крымском мосту многократно возрос, чтобы увеличить пропускную способность на подходах к транспортному переходу увеличили число досмотровых пунктов, сообщает Минтранс России.Ситуация на мостуНа подъездах к транспортному переходу в трехкилометровой пробке скопилось около 1,2 тыс. автомобилей, сообщил в пятницу оперштаб Краснодарского края. В социальных сетях люди делятся впечатлениями от многочасового ожидания: одних это обстоятельство возмущает, другие понимают необходимость досмотровых мероприятий, которые необходимы для безопасности стратегического объекта. Как сообщает оперштаб, проезд со стороны Крыма на материк в пятницу занимает до 4 часов. При этом для рейсовых автобусов выделена своя полоса, а вот легковому транспорту приходится ждать дольше. Грузовики через мост по-прежнему не пускают.При этом перед въездом на мост установлены биотуалеты, также организован пункт обогрева для водителей и пассажиров, застрявших в очереди. Людям предлагают горячий чай и воду.Очередь пойдет быстрееКак сообщает Минтранс России, досматривают не только автомобили, но и водителей, и пассажиров. При этом время досмотра по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества багажа.В профильном министерстве рассчитывают, что эти меры помогут ускорить время прохождения досмотра, при этом — обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив.Как ускорить время прохождения досмотраВ Минтрансе Крыма поясняли причины сложившейся ситуации еще накануне : кроме увеличившегося потока машин и объемов багажа, который везут с собой люди, на мосту пока еще продолжаются ремонтные работы, необходимые для полного его восстановления. О росте трафика и возможных пробках в период новогодних праздников предупреждал и краевой оперштаб Кубани. Во время новогодних и рождественских праздников водителей призывают учитывать обстановку и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра.Также можно воспользоваться альтернативными маршрутами, в том числе сухопутных коридором, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта - Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После происшествия строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 30 декабря: все о работе паромовКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мостуТуризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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