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В очереди на Крымский мост 1200 машин
В очереди на Крымский мост 1200 машин - РИА Новости Крым, 30.12.2022
В очереди на Крымский мост 1200 машин
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров, в очереди стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщил оперштаб... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T11:16
2022-12-30T11:16
2022-12-30T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров, в очереди стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.По информации корреспондента РИА Новости Крым, проезд со стороны Крыма на материк в пятницу занимает 3-4 часа.Водителей призывают при планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников учитывать это и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра. Также можно воспользоваться альтернативными маршрутами, в том числе сухопутных коридором, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Ранее в краевом оперштабе предупредили о росте трафика и возможном скоплении машин на подъезде к Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мостуКерченская переправа 30 декабря: все о работе паромовНа новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, кубань, транспорт, общество
В очереди на Крымский мост 1200 машин
Оперштаб Кубани: 3-километровая пробка на подъезде к Крымскому мосту, в очереди 1200 машин