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В очереди на Крымский мост 1200 машин - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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В очереди на Крымский мост 1200 машин
В очереди на Крымский мост 1200 машин - РИА Новости Крым, 30.12.2022
В очереди на Крымский мост 1200 машин
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров, в очереди стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщил оперштаб... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T11:16
2022-12-30T11:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров, в очереди стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.По информации корреспондента РИА Новости Крым, проезд со стороны Крыма на материк в пятницу занимает 3-4 часа.Водителей призывают при планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников учитывать это и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра. Также можно воспользоваться альтернативными маршрутами, в том числе сухопутных коридором, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Ранее в краевом оперштабе предупредили о росте трафика и возможном скоплении машин на подъезде к Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минтрансе объяснили очереди на подъезде к Крымскому мостуКерченская переправа 30 декабря: все о работе паромовНа новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, кубань, транспорт, общество
В очереди на Крымский мост 1200 машин

Оперштаб Кубани: 3-километровая пробка на подъезде к Крымскому мосту, в очереди 1200 машин

11:16 30.12.2022
 
© РИА Новости КрымАвтомобильная пробка на Крымском мосту
Автомобильная пробка на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров, в очереди стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Водителям стоит учитывать, что количество транспорта увеличилось. По состоянию на утро пятницы пробка растянулась на три километра. Своей очереди ожидают порядка 1200 машин. Проезд займет несколько часов", - говорится в сообщении ведомства.
По информации корреспондента РИА Новости Крым, проезд со стороны Крыма на материк в пятницу занимает 3-4 часа.
Водителей призывают при планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников учитывать это и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра. Также можно воспользоваться альтернативными маршрутами, в том числе сухопутных коридором, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Ранее в краевом оперштабе предупредили о росте трафика и возможном скоплении машин на подъезде к Крымскому мосту.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКрымКубаньТранспортОбщество
 
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