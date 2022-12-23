На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров
Глава ГСЭ Ганов: поезда "Таврия" на праздники планируют перевезти 250 тысяч пассажиров
09:21 23.12.2022 (обновлено: 09:25 23.12.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Поездами "Таврия" на новогодние праздники планируют перевезти 250 тысяч пассажиров, что на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"В период новогоднего пика перевозок – с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года – "Гранд Сервис Экспресс" планирует перевести почти 250 тысяч пассажиров, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чтобы удовлетворить спрос, назначены дополнительные поезда из Петербурга и Москвы в Крым", - рассказал он в трехлетнюю годовщину запуска поездов в Крым.
По его словам, на Новый год компания запустит туристический поезд "Крымский вояж", на котором все желающие смогут совершить железнодорожный круиз.
"Путешествие можно начать в Москве, Воронеже и Ростове-на-Дону и встретить Новый год в поезде. Надеюсь, для фанатов железнодорожных перевозок это будет новая история и они откроют для себя то, что еще не видели", - добавил он.
Поезда "Таврия" 23 декабря отмечают третий день рождения. В этот день в 2019 году из Петербурга в Севастополь отправился первый поезд через Крымский мост.
Как сообщалось, компания-перевозчик 25 декабря готовится встретить 7-миллионного пассажира, который приедет на поезде "Таврия" в Севастополь.
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