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На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров
На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров - РИА Новости Крым, 23.12.2022
На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров
Поездами "Таврия" на новогодние праздники планируют перевезти 250 тысяч пассажиров, что на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Поездами "Таврия" на новогодние праздники планируют перевезти 250 тысяч пассажиров, что на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.По его словам, на Новый год компания запустит туристический поезд "Крымский вояж", на котором все желающие смогут совершить железнодорожный круиз.Поезда "Таврия" 23 декабря отмечают третий день рождения. В этот день в 2019 году из Петербурга в Севастополь отправился первый поезд через Крымский мост.Как сообщалось, компания-перевозчик 25 декабря готовится встретить 7-миллионного пассажира, который приедет на поезде "Таврия" в Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездахВ круиз на поезде: программа "Крымский вояж" стартует в октябреПоезда в Крым переходят на зимнее расписание
https://crimea.ria.ru/20221217/poezd-tavriya-privezet-na-krymskiy-poluostrov-7-millionnogo-passazhira-1125944308.html
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На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров

Глава ГСЭ Ганов: поезда "Таврия" на праздники планируют перевезти 250 тысяч пассажиров

09:21 23.12.2022 (обновлено: 09:25 23.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Поездами "Таврия" на новогодние праздники планируют перевезти 250 тысяч пассажиров, что на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.
"В период новогоднего пика перевозок – с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года – "Гранд Сервис Экспресс" планирует перевести почти 250 тысяч пассажиров, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чтобы удовлетворить спрос, назначены дополнительные поезда из Петербурга и Москвы в Крым", - рассказал он в трехлетнюю годовщину запуска поездов в Крым.
По его словам, на Новый год компания запустит туристический поезд "Крымский вояж", на котором все желающие смогут совершить железнодорожный круиз.
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"Путешествие можно начать в Москве, Воронеже и Ростове-на-Дону и встретить Новый год в поезде. Надеюсь, для фанатов железнодорожных перевозок это будет новая история и они откроют для себя то, что еще не видели", - добавил он.
Поезда "Таврия" 23 декабря отмечают третий день рождения. В этот день в 2019 году из Петербурга в Севастополь отправился первый поезд через Крымский мост.
Как сообщалось, компания-перевозчик 25 декабря готовится встретить 7-миллионного пассажира, который приедет на поезде "Таврия" в Севастополь.
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КрымЖелезные дороги КрымаОбществоТуризм в КрымуНовости КрымаКрымский мостГранд Сервис ЭкспрессПоезд
 
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