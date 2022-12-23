https://crimea.ria.ru/20221223/na-novogodnie-prazdniki-poezda-tavriya-perevezut-250-tysyach-passazhirov-1126092468.html

На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров

На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров - РИА Новости Крым, 23.12.2022

На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров

Поездами "Таврия" на новогодние праздники планируют перевезти 250 тысяч пассажиров, что на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T09:21

2022-12-23T09:21

2022-12-23T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Поездами "Таврия" на новогодние праздники планируют перевезти 250 тысяч пассажиров, что на четверть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.По его словам, на Новый год компания запустит туристический поезд "Крымский вояж", на котором все желающие смогут совершить железнодорожный круиз.Поезда "Таврия" 23 декабря отмечают третий день рождения. В этот день в 2019 году из Петербурга в Севастополь отправился первый поезд через Крымский мост.Как сообщалось, компания-перевозчик 25 декабря готовится встретить 7-миллионного пассажира, который приедет на поезде "Таврия" в Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездахВ круиз на поезде: программа "Крымский вояж" стартует в октябреПоезда в Крым переходят на зимнее расписание

https://crimea.ria.ru/20221217/poezd-tavriya-privezet-na-krymskiy-poluostrov-7-millionnogo-passazhira-1125944308.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, железные дороги крыма, общество, туризм в крыму, новости крыма, крымский мост, гранд сервис экспресс, поезд