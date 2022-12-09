https://crimea.ria.ru/20221209/poezda-v-krym-perekhodyat-na-zimnee-raspisanie-1125773421.html

Поезда в Крым переходят на зимнее расписание

Поезда в Крым переходят на зимнее расписание - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Поезда в Крым переходят на зимнее расписание

Поезда, следующие в Крым, с 11 декабря начнут курсировать по зимнему расписанию, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T19:37

2022-12-09T19:37

2022-12-09T19:37

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расписание поездов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Поезда, следующие в Крым, с 11 декабря начнут курсировать по зимнему расписанию, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Время в пути уменьшаетсяПо данным компании, за счет увеличения скорости движения удалось сократить продолжительность поездки для пассажиров поезда № 373/374 Симферополь – Смоленск: время при следовании из Крыма уменьшается на 2 часа 45 минут, при следовании из Смоленска – на 1 час 45 минут. Поезд № 316 Симферополь – Адлер будет прибывать в крымскую столицу на 1 час 24 минуты раньше, на 32 минуты раньше при следовании из Обозерской будет приходить поезд № 184 Севастополь – Мурманск. Состав № 28 Симферополь – Москва при следовании из Симферополя – раньше на 10 минут.Число поездов меняетсяВ новом графике движения останутся только сезонные поезда."Поезда № 166/165 Симферополь – Москва курсируют ежедневно с 11 декабря по 23 мая, а также с 28 сентября по 11 декабря. Кроме того, каждый день отправляются составы № 169/170 Санкт-Петербург – Симферополь, с 11 декабря по 13 апреля и с 29 сентября по 9 декабря", - уточняет перевозчик.С 12 декабря до середины марта назначается дополнительный состав Москва – Симферополь. Продажа билетов уже открыта на сайте перевозчика.С середины декабря по май на полуостров и обратно будут ходить следующие поезда:Ранее анонсировался перевод крымских электричек на зимнее расписание. Это также произойдет с 11 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового годаКрымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажировКак "поймать" места на поезд из Крыма - АТОР

https://crimea.ria.ru/20221103/kogda-zarabotaet-vtoroy-put-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1125230995.html

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