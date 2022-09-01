https://crimea.ria.ru/20220901/krymskimi-poezdami-tavriya-za-leto-vospolzovalis-15-mln-passazhirov-1124374978.html

Крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажиров

Крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажиров - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажиров

Почти 1,5 млн человек воспользовались поездами "Таврия" в сообщении с Крымом в течение лета, причем в августе количество пассажиров побило все рекорды. Такими... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T20:38

2022-09-01T20:38

2022-09-01T20:38

транспорт

железные дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124244065_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7464566c07c66eb2f4e5c7ec07cefd07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Почти 1,5 млн человек воспользовались поездами "Таврия" в сообщении с Крымом в течение лета, причем в августе количество пассажиров побило все рекорды. Такими данными поделились в пресс-службе крымского ж/д перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По информации компании, всего за три летних месяца поездами ГСЭ перевезла 1 млн 506 тыс. пассажиров, что на 68% больше, чем в прошлом году. При этом число пассажиров, ехавших в Крым и обратно, – абсолютное большинство."Летом этот показатель составил 1,478 млн человек", – говорится в сообщении. Только в августе крымским сообщением воспользовались 553 тысячи человек, что на 77% превышает прошлогодний показатель.По данным ГСЭ, чаще всего пассажиры покупали билеты в плацкартные вагоны – это 69% потока. Еще 30% выбирали купе. 1% – СВ и только 0,2% воспользовались люксом.Самыми популярными пунктами назначения в Крыму стали: Симферополь (57%), Феодосия (9%), Евпатория (8%), Севастополь и Владиславовка (по 7%).Ранее аналитики центра сервиса поездок и путешествий рассказали, какие города Крыма наиболее популярны у туристов в бархатный сезон.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, железные дороги крыма