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Крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажиров
Крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажиров - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажиров
Почти 1,5 млн человек воспользовались поездами "Таврия" в сообщении с Крымом в течение лета, причем в августе количество пассажиров побило все рекорды. Такими... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T20:38
2022-09-01T20:38
2022-09-01T20:38
транспорт
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Почти 1,5 млн человек воспользовались поездами "Таврия" в сообщении с Крымом в течение лета, причем в августе количество пассажиров побило все рекорды. Такими данными поделились в пресс-службе крымского ж/д перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По информации компании, всего за три летних месяца поездами ГСЭ перевезла 1 млн 506 тыс. пассажиров, что на 68% больше, чем в прошлом году. При этом число пассажиров, ехавших в Крым и обратно, – абсолютное большинство."Летом этот показатель составил 1,478 млн человек", – говорится в сообщении. Только в августе крымским сообщением воспользовались 553 тысячи человек, что на 77% превышает прошлогодний показатель.По данным ГСЭ, чаще всего пассажиры покупали билеты в плацкартные вагоны – это 69% потока. Еще 30% выбирали купе. 1% – СВ и только 0,2% воспользовались люксом.Самыми популярными пунктами назначения в Крыму стали: Симферополь (57%), Феодосия (9%), Евпатория (8%), Севастополь и Владиславовка (по 7%).Ранее аналитики центра сервиса поездок и путешествий рассказали, какие города Крыма наиболее популярны у туристов в бархатный сезон.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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транспорт, железные дороги крыма
Крымскими поездами "Таврия" за лето воспользовались 1,5 млн пассажиров
Поездами "Таврия" в Крым и обратно за лето воспользовались почти 1,5 млн человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Почти 1,5 млн человек воспользовались поездами "Таврия" в сообщении с Крымом в течение лета, причем в августе количество пассажиров побило все рекорды. Такими данными поделились в пресс-службе крымского ж/д перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
По информации компании, всего за три летних месяца поездами ГСЭ перевезла 1 млн 506 тыс. пассажиров, что на 68% больше, чем в прошлом году. При этом число пассажиров, ехавших в Крым и обратно, – абсолютное большинство.
"Летом этот показатель составил 1,478 млн человек", – говорится в сообщении.
Только в августе крымским сообщением воспользовались 553 тысячи человек, что на 77% превышает прошлогодний показатель.
"Август стал месяцем, когда ГСЭ перевез больше пассажиров, чем когда-либо ранее", – уточнили в компании.
По данным ГСЭ, чаще всего пассажиры покупали билеты в плацкартные вагоны – это 69% потока. Еще 30% выбирали купе. 1% – СВ и только 0,2% воспользовались люксом.
Самыми популярными пунктами назначения в Крыму стали: Симферополь (57%), Феодосия (9%), Евпатория (8%), Севастополь и Владиславовка (по 7%).
Ранее аналитики центра сервиса поездок и путешествий рассказали, какие города Крыма наиболее популярны
у туристов в бархатный сезон.