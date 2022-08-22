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Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Туризм
https://crimea.ria.ru/20220822/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kakie-goroda-populyarny-u-turistov-1124244255.html
Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов
Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов
Симферополь, Феодосия, Евпатория и Севастополь вошли в топ популярных направлений для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщил аналитический центр сервиса... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T19:18
2022-08-22T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Симферополь, Феодосия, Евпатория и Севастополь вошли в топ популярных направлений для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру по итогам изучения спроса на осенние поездки на поездах.Самыми востребованными на данный момент остаются южные направления нашей страны. В лидерах – столица Крыма.Третьим по популярности стал маршрут Москва — Санкт-Петербург, ну а следом за ним снова идут теплые края. В десятку самых востребованных вошли поезда Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Евпатория.Помимо этого, в топ-20 осенних маршрутов входят Москва — Казань, Москва — Кисловодск, Санкт-Петербург — Анапа, Ростов-на-Дону — Адлер, Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Нижний Новгород, Москва — Севастополь.Средний чек по оформленным билетам по России составляет 4 399 рублей в одну сторону.
https://crimea.ria.ru/20220817/tursezon-2022-v-krymu-i-sevastopole-mneniya-ekspertov-i-vlastey-1124198524.html
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крым, туризм в крыму, железные дороги крыма, общество
Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов

Туту.ру: три города Крыма и Севастополь вошли в топ лучших маршрутов на бархатный сезон

19:18 22.08.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Симферополь, Феодосия, Евпатория и Севастополь вошли в топ популярных направлений для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру по итогам изучения спроса на осенние поездки на поездах.
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17 августа, 17:01Туризм
Турсезон 2022 в Крыму и Севастополе: мнения экспертов и властей
Самыми востребованными на данный момент остаются южные направления нашей страны. В лидерах – столица Крыма.
"Можно сказать, что россияне вовсю планируют бархатный сезон. Лидирует маршрут Москва — Симферополь, а следом за ним направление Москва — Анапа. Аналитики отмечают заметный рост доли этих направлений. По маршруту Москва — Симферополь год назад оформляли 2,7% билетов, а теперь — 8,3%. Доля направления Москва — Анапа за год выросла с 2,9% до 5,7%", - уточнили в пресс-службе сервиса.
Третьим по популярности стал маршрут Москва — Санкт-Петербург, ну а следом за ним снова идут теплые края. В десятку самых востребованных вошли поезда Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Евпатория.
Поезд Таврия
10 августа, 15:20
В Крым пустят больше вагонов в "бархатный сезон"
Помимо этого, в топ-20 осенних маршрутов входят Москва — Казань, Москва — Кисловодск, Санкт-Петербург — Анапа, Ростов-на-Дону — Адлер, Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Нижний Новгород, Москва — Севастополь.
Средний чек по оформленным билетам по России составляет 4 399 рублей в одну сторону.
 
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