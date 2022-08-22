https://crimea.ria.ru/20220822/barkhatnyy-sezon-v-krymu-kakie-goroda-populyarny-u-turistov-1124244255.html

Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов

Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов

Симферополь, Феодосия, Евпатория и Севастополь вошли в топ популярных направлений для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщил аналитический центр сервиса... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T19:18

2022-08-22T19:18

2022-08-22T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Симферополь, Феодосия, Евпатория и Севастополь вошли в топ популярных направлений для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру по итогам изучения спроса на осенние поездки на поездах.Самыми востребованными на данный момент остаются южные направления нашей страны. В лидерах – столица Крыма.Третьим по популярности стал маршрут Москва — Санкт-Петербург, ну а следом за ним снова идут теплые края. В десятку самых востребованных вошли поезда Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Евпатория.Помимо этого, в топ-20 осенних маршрутов входят Москва — Казань, Москва — Кисловодск, Санкт-Петербург — Анапа, Ростов-на-Дону — Адлер, Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Нижний Новгород, Москва — Севастополь.Средний чек по оформленным билетам по России составляет 4 399 рублей в одну сторону.

https://crimea.ria.ru/20220817/tursezon-2022-v-krymu-i-sevastopole-mneniya-ekspertov-i-vlastey-1124198524.html

https://crimea.ria.ru/20220810/v-krym-pustyat-bolshe-vagonov-v-barkhatnyy-sezon-1124126045.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, железные дороги крыма, общество