Рейтинг@Mail.ru
В Крыму формируется тренд на новые сорта вин - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241122/v-krymu-formiruetsya-trend-na-novye-sorta-vin-1142042186.html
В Крыму формируется тренд на новые сорта вин
В Крыму формируется тренд на новые сорта вин - РИА Новости Крым, 22.11.2024
В Крыму формируется тренд на новые сорта вин
Урожай крымского винограда в 2024 году позволит создать неординарное вино. Какую поддержку получают местные виноградари и какой формируется сегодня тренд в... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T06:04
2024-11-22T06:04
радио "спутник в крыму"
крым
виноделие в крыму
виноделие
денис кратюк
минсельхоз крыма
сельское хозяйство
урожай в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/06/1115540644_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_24053811276e4d4a12ec70c671053d1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Урожай крымского винограда в 2024 году позволит создать неординарное вино. Какую поддержку получают местные виноградари и какой формируется сегодня тренд в виноделии, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Денис Кратюк.По словам министра сельского хозяйства Крыма, сейчас в республике формируется тренд на новые вина, сорта винограда и подходы к виноделию."Благодаря нашим западным "друзьям" мы вышли на другой уровень. Продукция виноделия сильно поменялась, потому что мы стали работать со своим сырьем, поменяли подходы к питомникам, получаем наши саженцы, а не покупаем их у Европы. Вино будет нестандартное", - заявил министр.По его словам, в Крыму сейчас активно высаживают новые виноградники, поэтому необходимы миллионы саженцев. На территории полуострова есть ряд перспективных районов для развития этой сферы сельского хозяйства.Министр также напомнил, что виноградари Крыма могут получить субсидию на развитие своего производства."По программе поддержки виноградарства мы ежегодно выделаем более 700 миллионов рублей, при этом не делим крупные и мелкие предприятия. Порядка 50 процентов из этих денег уходят на закладку новых виноградников. Субсидируем по достаточно серьезной ставке: более 450 тысяч рублей на гектар", - уточник Денис Кратюк.По его словам, около 25 процентов субсидии выделяется на установку шпалеры и уход, еще 20-25 процентов – на оборудование для первичной обработки винограда, приобретение тракторов. При этом собственник предприятия подписывает пятилетнее соглашение с государством, что его виноградник вступил в плодоношение.Сегодня в Крыму, по словам Дениса Кратюка, производится не только вино, но и крепкие напитки, в том числе коньяк, есть серьезные хересные площадки. Также Крым и Севастополь производят достаточное количество игристого вина, чтобы обеспечить им полуостров и поставлять его на материк."Крымское вино реализуется в том числе в Москве, но у нас задача увеличивать объемы продаж и для не столичных регионов. 5 декабря будет проводиться форум в Уфе, где будем рекламировать нашу продукцию", - подытожил Денис Кратюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительствоВ Крым приедут иностранные виноделыДоля российских вин в ресторанах составит 20 процентов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111554/06/1115540644_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_89b644c95551c222cdb13629cd175273.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, виноделие в крыму, виноделие, денис кратюк, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, урожай в крыму, новости крыма
В Крыму формируется тренд на новые сорта вин

В Крыму урожай винограда в 2024 году позволит создать неординарное вино

06:04 22.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму.
Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму. - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Урожай крымского винограда в 2024 году позволит создать неординарное вино. Какую поддержку получают местные виноградари и какой формируется сегодня тренд в виноделии, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Денис Кратюк.
"Урожай 2024 года – будет однозначно неординарное вино, потому что был теплый год, малое количество осадков, долгая затяжная осень, которая позволяла собрать этот урожай в полном объеме", - отметил Денис Кратюк.
По словам министра сельского хозяйства Крыма, сейчас в республике формируется тренд на новые вина, сорта винограда и подходы к виноделию.
"Благодаря нашим западным "друзьям" мы вышли на другой уровень. Продукция виноделия сильно поменялась, потому что мы стали работать со своим сырьем, поменяли подходы к питомникам, получаем наши саженцы, а не покупаем их у Европы. Вино будет нестандартное", - заявил министр.
По его словам, в Крыму сейчас активно высаживают новые виноградники, поэтому необходимы миллионы саженцев. На территории полуострова есть ряд перспективных районов для развития этой сферы сельского хозяйства.
"Виноградарство идет больше за морем, за влагой. Для нас интересными районам являются Черноморский, Евпаторийский, город Саки, Бахчисарай, Севастопольская зона, Южный берег, Коктебель. Ленинский район – перспективная зона для сухих, простых вин. Дыхание моря должно быть рядом с виноградником", - подчеркнул Денис Кратюк.
Министр также напомнил, что виноградари Крыма могут получить субсидию на развитие своего производства.
"По программе поддержки виноградарства мы ежегодно выделаем более 700 миллионов рублей, при этом не делим крупные и мелкие предприятия. Порядка 50 процентов из этих денег уходят на закладку новых виноградников. Субсидируем по достаточно серьезной ставке: более 450 тысяч рублей на гектар", - уточник Денис Кратюк.
По его словам, около 25 процентов субсидии выделяется на установку шпалеры и уход, еще 20-25 процентов – на оборудование для первичной обработки винограда, приобретение тракторов. При этом собственник предприятия подписывает пятилетнее соглашение с государством, что его виноградник вступил в плодоношение.
Сегодня в Крыму, по словам Дениса Кратюка, производится не только вино, но и крепкие напитки, в том числе коньяк, есть серьезные хересные площадки. Также Крым и Севастополь производят достаточное количество игристого вина, чтобы обеспечить им полуостров и поставлять его на материк.
"Крымское вино реализуется в том числе в Москве, но у нас задача увеличивать объемы продаж и для не столичных регионов. 5 декабря будет проводиться форум в Уфе, где будем рекламировать нашу продукцию", - подытожил Денис Кратюк.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Продажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительство
В Крым приедут иностранные виноделы
Доля российских вин в ресторанах составит 20 процентов
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымВиноделие в КрымуВиноделиеДенис КратюкМинсельхоз КрымаСельское хозяйствоУрожай в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09Срочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
08:41Заморозка вкладов россиян: в чем правда и вымысел прогнозов
08:14"ГАЗель" насмерть сбила мотоциклиста на Кубани
07:57Взрывы гремят на Украине
07:45550 лет назад в Крым прибыл знаменитый на весь мир купец Афанасий Никитин
07:26Как защитить набережные Крыма от штормов
07:1323 дрона сбиты над тремя регионами России за ночь
06:46Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа
06:27Над Калугой сбили беспилотники
06:04В Крыму формируется тренд на новые сорта вин
00:01Крым между двух фронтов: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 ноября
23:22"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете
22:31Заявления Путина и удар непогоды по Крыму: главные новости 21 ноября
21:41Картаполов: заявление Путина - предостережение Западу
21:23Путин выступил с обращением по ответу России на дальнобойные удары
21:04Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – Путин
20:39Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения – Путин
20:29Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально — Путин
20:27Региональный конфликт на Украине приобрел масштаб глобального характера
Лента новостейМолния