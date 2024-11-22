https://crimea.ria.ru/20241122/v-krymu-formiruetsya-trend-na-novye-sorta-vin-1142042186.html

В Крыму формируется тренд на новые сорта вин

В Крыму формируется тренд на новые сорта вин - РИА Новости Крым, 22.11.2024

В Крыму формируется тренд на новые сорта вин

Урожай крымского винограда в 2024 году позволит создать неординарное вино. Какую поддержку получают местные виноградари и какой формируется сегодня тренд в... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T06:04

2024-11-22T06:04

2024-11-22T06:04

радио "спутник в крыму"

крым

виноделие в крыму

виноделие

денис кратюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Урожай крымского винограда в 2024 году позволит создать неординарное вино. Какую поддержку получают местные виноградари и какой формируется сегодня тренд в виноделии, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства Денис Кратюк.По словам министра сельского хозяйства Крыма, сейчас в республике формируется тренд на новые вина, сорта винограда и подходы к виноделию."Благодаря нашим западным "друзьям" мы вышли на другой уровень. Продукция виноделия сильно поменялась, потому что мы стали работать со своим сырьем, поменяли подходы к питомникам, получаем наши саженцы, а не покупаем их у Европы. Вино будет нестандартное", - заявил министр.По его словам, в Крыму сейчас активно высаживают новые виноградники, поэтому необходимы миллионы саженцев. На территории полуострова есть ряд перспективных районов для развития этой сферы сельского хозяйства.Министр также напомнил, что виноградари Крыма могут получить субсидию на развитие своего производства."По программе поддержки виноградарства мы ежегодно выделаем более 700 миллионов рублей, при этом не делим крупные и мелкие предприятия. Порядка 50 процентов из этих денег уходят на закладку новых виноградников. Субсидируем по достаточно серьезной ставке: более 450 тысяч рублей на гектар", - уточник Денис Кратюк.По его словам, около 25 процентов субсидии выделяется на установку шпалеры и уход, еще 20-25 процентов – на оборудование для первичной обработки винограда, приобретение тракторов. При этом собственник предприятия подписывает пятилетнее соглашение с государством, что его виноградник вступил в плодоношение.Сегодня в Крыму, по словам Дениса Кратюка, производится не только вино, но и крепкие напитки, в том числе коньяк, есть серьезные хересные площадки. Также Крым и Севастополь производят достаточное количество игристого вина, чтобы обеспечить им полуостров и поставлять его на материк."Крымское вино реализуется в том числе в Москве, но у нас задача увеличивать объемы продаж и для не столичных регионов. 5 декабря будет проводиться форум в Уфе, где будем рекламировать нашу продукцию", - подытожил Денис Кратюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительствоВ Крым приедут иностранные виноделыДоля российских вин в ресторанах составит 20 процентов

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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