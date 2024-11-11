https://crimea.ria.ru/20241111/dolya-rossiyskikh-vin-v-restoranakh-sostavit-20-protsentov-1141759019.html

Доля российских вин в ресторанах составит 20 процентов

Доля российских вин в ресторанах составит 20 процентов - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Доля российских вин в ресторанах составит 20 процентов

Доля российских вин в винных картах отечественных кафе и ресторанов должна быть не ниже 20 процентов. Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, сообщают в... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T11:26

2024-11-11T11:26

2024-11-11T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Доля российских вин в винных картах отечественных кафе и ресторанов должна быть не ниже 20 процентов. Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ, сообщают в пресс-службе Роскачества.В разработанном ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, даны рекомендации, как располагать информацию об алкогольной продукции в винной карте и как описывать. Согласно стандарту, в винной карте следует указывать наименование алкогольной продукции - обязательно на русском языке, название производителя, района и страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции.Кроме того, в документе даны рекомендации по оформлению, обновлению и составлению винных карт. При этом кафе и рестораны имеют право самостоятельно разрабатывать структуру винной карты, иметь приложения со специальными позициями или приложением для летних веранд и сезонных залов обслуживания, уточнили в пресс-службе.Продажи крымского вина увеличиваются внутри республики и в остальной части России, в этой связи растет и потребность в мерах господдержки для создания новых площадей хранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофей Месеняшин, а также оценил перспективу поднятия пошлин на вино из недружественных стран.Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться", заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошлину на вина из недружественных стран хотят увеличить до 50%В России впервые вручат виноделам премию ГолицынаУже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы винограда

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, виноделие, роскачество, ресторан, новости, россия