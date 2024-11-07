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Пошлину на вина из недружественных стран хотят увеличить до 50%

Пошлину на вина из недружественных стран хотят увеличить до 50% - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Пошлину на вина из недружественных стран хотят увеличить до 50%

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума высказал мнение, что пошлина на вина из недружественных стран должна быть... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T14:02

2024-11-07T14:02

2024-11-07T14:02

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виноделие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума высказал мнение, что пошлина на вина из недружественных стран должна быть увеличена с нынешних 25% до 30-50%.При этом Патрушев отметил, что правительство не будет занимать жесткую позицию по поводу запретительных пошлин, а будет исходить из необходимой достаточности, "чтобы мы сформировали источник и увеличивали поддержку".Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. А с начала августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев во время пресс-конференции "Дни российских вин" призвал создать для отечественных виноделов условия для роста.В августе текущего года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в регионе планируют создать "Винную дорогу" протяженностью более чем в 100 километров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сто лучших вин России поборются за Кубок в МосквеДаже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, мнения, новости, россия, виноделие