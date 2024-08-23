https://crimea.ria.ru/20240823/dazhe-deshevye-vina-v-krymu-nakhodyatsya-na-vysokom-urovne-kachestva--eksperty-1139832637.html

Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – эксперты

Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – эксперты - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – эксперты

Эксперты "Винного гида России" после проведенного в Крыму и Севастополе аудита вин местного производства отметили, что качество вин в Крыму и Севастополе... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T20:15

2024-08-23T20:15

2024-08-23T20:15

виноделие в крыму

роскачество

крым

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виноделие

севастополь

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ЯЛТА, 23 авг – РИА Новости Крым. Эксперты "Винного гида России" после проведенного в Крыму и Севастополе аудита вин местного производства отметили, что качество вин в Крыму и Севастополе находится на небывало высоком уровне. Это касается не только дорогих вин, но и винодельческой продукции с ценой от 450-500 рублей за бутылку, отмечается в результатах исследования.Как отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, с 2018 года Роскачество и "Винный гид России" исследовали в Крыму сотни сортов вин.При этом отдельной строкой стоит исследование органического вина: семь сортов из Республики Крым и 11 вин – из севастопольского региона.По данным Роскачества, крымская виноградарско-винодельческая зона занимает третье место в России по площади виноградников. При этом Крымский полуостров лидирует среди виноградарско-винодельческих зон в России по темпам прироста виноградных насаждений, а посадки винограда отличаются высоким качеством сортового состава. Виноградарями активно осваиваются территории, удаленные от моря, такие как северные районы Судака и Феодосии, Белогорский, Черноморский, Сакский районы. Виноград там теперь можно выращивать благодаря изменению климата в сторону увеличения среднесуточных температур и снижению риска морозов.Так, по данным "Винного гида", если в 2021 году в Крыму было выпущено 3,7 млн литров игристого вина, к 2023 году этот объем вырос втрое – до 11,3 млн литров. По прогнозам экспертов Роскачества, рост производства игристого вина будет продолжаться."Каждый год мы тестируем новые вина, новые категории вин, нестандартные вина, которые появляются на рынке и завоевывают интерес покупателя. В прошлом году, мы сделали проект по органическим винам, который вызывал огромнейшую дискуссию на втором Винодельческом форуме", - сказала в своем докладе заместитель руководителя Роскачества.По ее данным, на сегодняшний день из девяти сертифицированных органических виноградников в России, шесть расположены на территории Крыма и Севастополя. Еще не менее пяти проходят подготовку к сертификации или конверсию для подтверждения органических стандартов. По оценкам экспертов Роскачества, в течение ближайших 3-4 лет только в Крыму и Севастополе общая площадь органического виноградарства может достигнуть 500 га.В конце 2024 года "Винный гид России" обнародует итоги масштабного исследования отечественных вин из российского винограда. В этом году в исследование помимо традиционных категорий – красные, белые, розовые и игристые вина – войдут петнаты и оранжи."Винный гид России" – ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке АО "Россельхозбанк". Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны.

https://crimea.ria.ru/20240611/v-krymu-poyavitsya-assotsiatsiya-vinnykh-gidov-1138008097.html

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виноделие в крыму, роскачество, крым, новости крыма, виноделие, севастополь