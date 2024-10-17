https://crimea.ria.ru/20241017/otechestvennym-vinodelam-nuzhno-sozdat-usloviya-dlya-rosta--dmitriy-kiselev-1141168383.html

Отечественным виноделам нужно создать условия для роста – Дмитрий Киселев

Отечественным виноделам нужно создать условия для роста – Дмитрий Киселев - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Отечественным виноделам нужно создать условия для роста – Дмитрий Киселев

В России для отечественных виноделов необходимо создать условия для качественного и количественного роста. Об этом во время пресс-конференции "Дни российских... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T18:31

2024-10-17T18:31

2024-10-17T18:31

дмитрий киселев

виноделие

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России для отечественных виноделов необходимо создать условия для качественного и количественного роста. Об этом во время пресс-конференции "Дни российских вин" на площадке медиагруппы "Россия сегодня" заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, сообщает РИА Новости.Он пояснил, что сегодня отечественные вина занимают на рынке около 60%. При этом в таких винодельческих странах, как Франция, Италия, этот показатель составляет около 80%.России, по его словам, есть, куда расти. АВВР увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, кроме того, введены декларации. Все это, по мнению Дмитрия Киселева, работает на улучшение качества.Председатель правления АВВР напомнил, что ассоциация предложила повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран как минимум до 50%.В августе текущего года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в регионе планируют создать "Винную дорогу" протяженностью более чем в 100 километров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сто лучших вин России поборются за Кубок в МосквеДаже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, виноделие, россия, общество, новости, сми