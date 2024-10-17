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Отечественным виноделам нужно создать условия для роста – Дмитрий Киселев - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Отечественным виноделам нужно создать условия для роста – Дмитрий Киселев
Отечественным виноделам нужно создать условия для роста – Дмитрий Киселев - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Отечественным виноделам нужно создать условия для роста – Дмитрий Киселев
В России для отечественных виноделов необходимо создать условия для качественного и количественного роста. Об этом во время пресс-конференции "Дни российских... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T18:31
2024-10-17T18:31
дмитрий киселев
виноделие
россия
общество
новости
сми
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России для отечественных виноделов необходимо создать условия для качественного и количественного роста. Об этом во время пресс-конференции "Дни российских вин" на площадке медиагруппы "Россия сегодня" заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, сообщает РИА Новости.Он пояснил, что сегодня отечественные вина занимают на рынке около 60%. При этом в таких винодельческих странах, как Франция, Италия, этот показатель составляет около 80%.России, по его словам, есть, куда расти. АВВР увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, кроме того, введены декларации. Все это, по мнению Дмитрия Киселева, работает на улучшение качества.Председатель правления АВВР напомнил, что ассоциация предложила повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран как минимум до 50%.В августе текущего года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в регионе планируют создать "Винную дорогу" протяженностью более чем в 100 километров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сто лучших вин России поборются за Кубок в МосквеДаже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме
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дмитрий киселев, виноделие, россия, общество, новости, сми
Отечественным виноделам нужно создать условия для роста – Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев призвал создать для отечественных виноделов условия для роста

18:31 17.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В России для отечественных виноделов необходимо создать условия для качественного и количественного роста. Об этом во время пресс-конференции "Дни российских вин" на площадке медиагруппы "Россия сегодня" заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, сообщает РИА Новости.
"Давайте создадим условия для наших виноградарей и виноделов для дальнейшего качественного и количественного роста", - сказал Дмитрий Киселев.
Он пояснил, что сегодня отечественные вина занимают на рынке около 60%. При этом в таких винодельческих странах, как Франция, Италия, этот показатель составляет около 80%.
России, по его словам, есть, куда расти. АВВР увеличивает площади виноградников, работает над качеством российского вина, кроме того, введены декларации. Все это, по мнению Дмитрия Киселева, работает на улучшение качества.
Председатель правления АВВР напомнил, что ассоциация предложила повысить ввозные пошлины на вино из недружественных стран как минимум до 50%.
"Хотя можно было бы сделать на 200%, просто запретить", - отметил Дмитрий Киселев.
В августе текущего года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в регионе планируют создать "Винную дорогу" протяженностью более чем в 100 километров.
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