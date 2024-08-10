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В Севастополе создадут "Винную дорогу"
В Севастополе создадут "Винную дорогу" - РИА Новости Крым, 10.08.2024
В Севастополе создадут "Винную дорогу"
В Севастополе планируют создать "Винную дорогу" протяженностью более чем в 100 километров. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T10:43
2024-08-10T10:43
2024-08-10T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе планируют создать "Винную дорогу" протяженностью более чем в 100 километров. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, на данный момент в проекте 42 участника и есть еще четыре кандидата на вступление.Проект "Винные дороги Боспорского царства", который станет одной из составляющей туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", презентовали в Севастополе в 2019 году. Цель проекта – показать культуру развития виноделия на юге России от античности до наших дней. Читайте также на РИА Новости Крым:Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризмЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме"Винная дорога" может соединить Крым и Севастополь
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В Севастополе создадут "Винную дорогу"
"Винную дорогу" протяженностью более 120 километров создадут в Севастополе – Развожаев