https://crimea.ria.ru/20240810/v-sevastopole-sozdadut-vinnuyu-dorogu-1139478158.html

В Севастополе создадут "Винную дорогу"

В Севастополе создадут "Винную дорогу" - РИА Новости Крым, 10.08.2024

В Севастополе создадут "Винную дорогу"

В Севастополе планируют создать "Винную дорогу" протяженностью более чем в 100 километров. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T10:43

2024-08-10T10:43

2024-08-10T10:43

севастополь

виноделие в крыму

виноделие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе планируют создать "Винную дорогу" протяженностью более чем в 100 километров. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, на данный момент в проекте 42 участника и есть еще четыре кандидата на вступление.Проект "Винные дороги Боспорского царства", который станет одной из составляющей туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", презентовали в Севастополе в 2019 году. Цель проекта – показать культуру развития виноделия на юге России от античности до наших дней. Читайте также на РИА Новости Крым:Стало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризмЭто прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризме"Винная дорога" может соединить Крым и Севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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