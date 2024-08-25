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За 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд - Аксенов

За 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд - Аксенов - РИА Новости Крым, 25.08.2024

За 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд - Аксенов

За 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, поздравляя виноделов с... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T09:52

2024-08-25T09:52

2024-08-25T09:52

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. За 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, поздравляя виноделов с профессиональным праздником."История отечественного виноградарства и виноделия неразрывно связана с нашим регионом. Крымские вина – такая же часть образа полуострова, как море и солнце, памятники истории и культуры. После воссоединения с Россией отрасль получила новый импульс развития. За 10 лет на ее государственную поддержку выделено более 4 миллиардов рублей", - подчеркнул глава республики.По его информации, в Крыму за этот период заложено свыше 9 тысяч гектаров молодых виноградников, значительно выросли объемы производства игристых вин, шампанского и виноградных вин.Читайте также на РИА Новости Крым:Белое и крепленое вино в этом году могут подорожатьДаже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – эксперты

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2024

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