https://crimea.ria.ru/20240824/beloe-i-kreplenoe-vino-v-etom-godu-mogut-podorozhat-1139832882.html
Белое и крепленое вино в этом году могут подорожать
Белое и крепленое вино в этом году могут подорожать - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Белое и крепленое вино в этом году могут подорожать
Из-за большого спроса на белые вина они могут сильно подорожать. Об этом в ходе совещания в рамках аудита "Винного гида России" сказал руководитель экспертной... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T21:16
2024-08-24T21:16
2024-08-24T21:16
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ЯЛТА, 24 авг - РИА Новости Крым. Из-за большого спроса на белые вина они могут сильно подорожать. Об этом в ходе совещания в рамках аудита "Винного гида России" сказал руководитель экспертной группы исследования Артур Саркисян.По словам Саркисяна, озабоченность экспертов в области вин вызывает также рост цены на пшеничный спирт, которым традиционно крепят ряд сортовых крымских вин."Уникальная технология крепления вин спиртом, которая есть на сегодняшний день и была в советское время, показывает невероятные результаты качества вина. Поэтому эта технология не должна быть утеряна. Во вторых, такие вина должны быть доступны для потребителя, чтобы продукт не сильно дорожал", – выразил свою обеспокоенность Саркисян, отвечая корреспонденту РИА Новости Крым на соответствующий вопрос.Он отметил, что рост цены на крепленые сортовые вина, которых в Крыму выпускают 80% от общего количества производимых в России, может составить от 250 до 300 рублей на одну бутылку. А это, по его словам, означает, что не каждый потребитель сможет пить высококлассное вино.При этом Саркисян подчеркнул, что все крепленые вина, которые эксперты-виноделы за время своего исследования пробовали в разных регионах Крыма, были высочайшего уровня.Эксперты "Винного гида России" подвели итоги аудита винодельческих предприятий Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Аудит затронул более 30 винодельческих предприятий Крыма и города Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20240824/iz-za-anomalnoy-pogody-v-krymu-mogut-sobrat-menshe-vinograda-1139833155.html
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роскачество, виноделие, виноделие в крыму, крым, мнения, артур саркисян
Белое и крепленое вино в этом году могут подорожать
Винные эксперты уверены в удорожании белых и крепленых крымских вин
ЯЛТА, 24 авг - РИА Новости Крым. Из-за большого спроса на белые вина они могут сильно подорожать. Об этом в ходе совещания в рамках аудита "Винного гида России" сказал руководитель экспертной группы исследования Артур Саркисян.
"Мы видим сегодня востребованность, в первую очередь, белых сортов винограда. Красных на сегодняшний день гораздо больше, потребление белых растет, и многие озабочены именно тем, что стоимость винограда в этом году, возможно, будет белых сортов дороже, чем красных", – сказал он.
По словам Саркисяна, озабоченность экспертов в области вин вызывает также рост цены на пшеничный спирт, которым традиционно крепят ряд сортовых крымских вин.
"Уникальная технология крепления вин спиртом, которая есть на сегодняшний день и была в советское время, показывает невероятные результаты качества вина. Поэтому эта технология не должна быть утеряна. Во вторых, такие вина должны быть доступны для потребителя, чтобы продукт не сильно дорожал", – выразил свою обеспокоенность Саркисян, отвечая корреспонденту РИА Новости Крым
на соответствующий вопрос.
Он отметил, что рост цены на крепленые сортовые вина, которых в Крыму выпускают 80% от общего количества производимых в России, может составить от 250 до 300 рублей на одну бутылку. А это, по его словам, означает, что не каждый потребитель сможет пить высококлассное вино.
При этом Саркисян подчеркнул, что все крепленые вина, которые эксперты-виноделы за время своего исследования пробовали в разных регионах Крыма, были высочайшего уровня.
"Это настолько качественно стабильно, что я уверен, что высокие оценки, которые эксперты будут ставить "вслепую", конечно же, и в эти оценки попадут именно крымские вина. Большим, приятным удивлением для всех экспертов будет то, что качество вина очень сильно изменилось в лучшую сторону. Даже крупные производители, которые раньше были не очень интересны, они сегодня делают очень качественные вина", – сказал руководитель экспертной группы.
Эксперты "Винного гида России" подвели итоги аудита винодельческих предприятий Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Аудит затронул более 30 винодельческих предприятий Крыма и города Севастополя.