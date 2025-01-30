https://crimea.ria.ru/20250130/ne-tem-podpevala-krymchanku-oshtrafovali-na-80-tysyach-za-publikatsii-v-seti-1143815567.html

Не тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сети

Не тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сети - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Не тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сети

В Нижнегорском районе Крыма суд вынес приговор женщине за экстремизм в соцсетях. Она заплатит 80 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба суда Нижнегорского... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T21:16

2025-01-30T21:16

2025-01-30T21:16

новости крыма

нижнегорский район

происшествия

экстремизм

суд

штрафы

национализм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма суд вынес приговор женщине за экстремизм в соцсетях. Она заплатит 80 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба суда Нижнегорского района.Правонарушительница разместила на своей личной странице изображения, дискредитирующие российскую армию и действия военнослужащих по защите законных интересов Российской Федерации в ходе СВО.Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей за каждую публикацию.*организация признана экстремистской на территории РФ, ее деятельность запрещенаГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчаткиКрымчанке грозит 35 лет заключения за перевод денег ВСУЖитель Феодосии пойдет в колонию за призывы к убийству русских

нижнегорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, нижнегорский район, происшествия, экстремизм, суд, штрафы, национализм