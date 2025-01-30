https://crimea.ria.ru/20250130/ne-tem-podpevala-krymchanku-oshtrafovali-na-80-tysyach-za-publikatsii-v-seti-1143815567.html
Не тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сети
Не тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сети - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Не тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сети
В Нижнегорском районе Крыма суд вынес приговор женщине за экстремизм в соцсетях. Она заплатит 80 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба суда Нижнегорского... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T21:16
2025-01-30T21:16
2025-01-30T21:16
новости крыма
нижнегорский район
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экстремизм
суд
штрафы
национализм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма суд вынес приговор женщине за экстремизм в соцсетях. Она заплатит 80 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба суда Нижнегорского района.Правонарушительница разместила на своей личной странице изображения, дискредитирующие российскую армию и действия военнослужащих по защите законных интересов Российской Федерации в ходе СВО.Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей за каждую публикацию.*организация признана экстремистской на территории РФ, ее деятельность запрещенаГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчаткиКрымчанке грозит 35 лет заключения за перевод денег ВСУЖитель Феодосии пойдет в колонию за призывы к убийству русских
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, нижнегорский район, происшествия, экстремизм, суд, штрафы, национализм
Не тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сети
Крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за экстремистские публикации в соцсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма суд вынес приговор женщине за экстремизм в соцсетях. Она заплатит 80 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба суда Нижнегорского района.
"Нижнегорский районный суд Республики Крым признал 60-летнюю местную жительницу виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей за публикации в социальной сети "Одноклассники", которые дискредитируют Вооруженные Силы Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Правонарушительница разместила на своей личной странице изображения, дискредитирующие российскую армию и действия военнослужащих по защите законных интересов Российской Федерации в ходе СВО.
"Она же опубликовала изображение "Трезуба", а также песню "Червона калина", которые признаны атрибутикой, использовавшейся организацией украинских националистов, украинской повстанческой армией ОУН*, члены которой активно сотрудничали с нацистской Германией", – сказано в документе.
Суд признал обвиняемую виновной и назначил ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей за каждую публикацию.
*организация признана экстремистской на территории РФ, ее деятельность запрещена
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