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Крымчанке грозит 35 лет заключения за перевод денег ВСУ

Крымчанке грозит 35 лет заключения за перевод денег ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Крымчанке грозит 35 лет заключения за перевод денег ВСУ

Верховный суд Крыма начал рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемой в государственной измене жительницы Ялты, которая переводила деньги на нужды... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T12:07

2025-01-28T12:07

2025-01-28T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма начал рассматривать уголовное дело в отношении обвиняемой в государственной измене жительницы Ялты, которая переводила деньги на нужды вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Управление ФСБ по Крыму и Севастополю.Женщина обвиняется в совершении госизмены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству или его представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (статья 275 УК РФ). Уголовное дело возбуждено и расследовано сотрудниками УФСБ.Фигурантку содержат под стражей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до 35 лет.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Херсонской области, который переводил деньги на нужды ВСУ.До этого 14 годам лишения свободы был приговорен житель Херсонской области, который также был осужден за госизмену и экстремизм. Обвиняемый с помощью мессенджеров передавал спецслужбам Украины данные о передвижении подразделений российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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