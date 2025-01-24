https://crimea.ria.ru/20250124/rossiyanin-poydet-pod-sud-za-finansirovanie-vsu-1143625997.html

Россиянин пойдет под суд за финансирование ВСУ

Россиянин пойдет под суд за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Россиянин пойдет под суд за финансирование ВСУ

Житель Херсонской области пойдет под суд за государственную измену. Россиянин обвиняется в финансировании вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T15:26

2025-01-24T15:26

2025-01-24T15:26

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

уголовный кодекс

всу (вооруженные силы украины)

новости

безопасность

госизмена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области пойдет под суд за государственную измену. Россиянин обвиняется в финансировании вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Херсонской области.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее к 14 годам лишения свободы был приговорен житель Херсонской области, который также был осужден за госизмену и экстремизм. Обвиняемый с помощью мессенджеров передавал спецслужбам Украины данные о передвижении подразделений российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в ПодмосковьеФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных МинобороныВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене

https://crimea.ria.ru/20250109/18-letnyuyu-rossiyanku-zaderzhali-za-gosizmene-1143184427.html

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, уголовный кодекс, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность, госизмена