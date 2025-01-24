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Россиянин пойдет под суд за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Россиянин пойдет под суд за финансирование ВСУ
Россиянин пойдет под суд за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Россиянин пойдет под суд за финансирование ВСУ
Житель Херсонской области пойдет под суд за государственную измену. Россиянин обвиняется в финансировании вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T15:26
2025-01-24T15:26
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
уголовный кодекс
всу (вооруженные силы украины)
новости
безопасность
госизмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области пойдет под суд за государственную измену. Россиянин обвиняется в финансировании вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Херсонской области.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее к 14 годам лишения свободы был приговорен житель Херсонской области, который также был осужден за госизмену и экстремизм. Обвиняемый с помощью мессенджеров передавал спецслужбам Украины данные о передвижении подразделений российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в ПодмосковьеФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных МинобороныВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, уголовный кодекс, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность, госизмена
Россиянин пойдет под суд за финансирование ВСУ

Гражданина России из Херсонской области будут судить за финансирование ВСУ

15:26 24.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области пойдет под суд за государственную измену. Россиянин обвиняется в финансировании вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Херсонской области.
"Установлено, что в марте и мае 2023 года обвиняемый осуществлял переводы денежных средств на нужды воинских формирований Украины с целью их финансовой поддержки и материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее к 14 годам лишения свободы был приговорен житель Херсонской области, который также был осужден за госизмену и экстремизм. Обвиняемый с помощью мессенджеров передавал спецслужбам Украины данные о передвижении подразделений российской армии.
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