Рейтинг@Mail.ru
Сто лучших вин России поборются за Кубок в Москве - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241015/sto-luchshikh-vin-rossii-poboryutsya-za-kubok-v-moskve-1141108378.html
Сто лучших вин России поборются за Кубок в Москве
Сто лучших вин России поборются за Кубок в Москве - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Сто лучших вин России поборются за Кубок в Москве
Итоги Кубка ассоциации виноградарей и виноделов России 2024 года подведут на Российском винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября в Москве. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T21:52
2024-10-15T21:52
дмитрий киселев
виноделие в крыму
виноделие
москва
общество
новости
конкурс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139855866_0:565:1024:1141_1920x0_80_0_0_5cf9aeead0e2cf8d3b766b3955bfa84a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Итоги Кубка ассоциации виноградарей и виноделов России 2024 года подведут на Российском винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября в Москве. Об этом рассказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.В этом году на победу в Кубке организаторы уже существующих конкурсов представят по три вина в каждой номинации и еще три на свое усмотрение, итого по 24 вина, пояснил Киселев.По его словам, всего в этом году в Кубке примут участие 100 лучших вин России. В прошлом году их было представлено 95.Дегустационная комиссия из числа членов центральной дегустационной комиссии начнет свою работу в среду, 16 октября, а победителей Кубка представят на форуме.Ранее в пресс-центре РИА новости Крым виноделы Валерий Захарьин и Юрий Шавардов озвучили мнение, что крымские вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона.Эксперты пояснили, что это будет способствовать популяризации крымского вина и поможет увеличить его продажи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из КрымаДаже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20240925/putin-poruchil-podgotovit-plan-po-prodvizheniyu-rossiyskikh-brendov-1140613430.html
москва
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139855866_0:369:1024:1137_1920x0_80_0_0_972b3ab1f21b70cfc844e588cb242c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий киселев, виноделие в крыму, виноделие, москва, общество, новости, конкурс, россия
Сто лучших вин России поборются за Кубок в Москве

Итоги Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов России подведут на форуме в Москве

21:52 15.10.2024
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВиноград и вино
Виноград и вино
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Итоги Кубка ассоциации виноградарей и виноделов России 2024 года подведут на Российском винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября в Москве. Об этом рассказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

"Нам предстоит подвести итоги Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов России 2024 года. <…> Мы определяем лучшее вино России из победителей семи гидов и конкурсов, которые уже существуют. То есть, фактически – это кубок кубков", - сказал он в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

В этом году на победу в Кубке организаторы уже существующих конкурсов представят по три вина в каждой номинации и еще три на свое усмотрение, итого по 24 вина, пояснил Киселев.
По его словам, всего в этом году в Кубке примут участие 100 лучших вин России. В прошлом году их было представлено 95.
Дегустационная комиссия из числа членов центральной дегустационной комиссии начнет свою работу в среду, 16 октября, а победителей Кубка представят на форуме.
Ранее в пресс-центре РИА новости Крым виноделы Валерий Захарьин и Юрий Шавардов озвучили мнение, что крымские вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона.
Эксперты пояснили, что это будет способствовать популяризации крымского вина и поможет увеличить его продажи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из Крыма
Даже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – эксперты
За 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – Аксенов
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
25 сентября, 16:16
Путин поручил подготовить план по продвижению российских брендов
 
Дмитрий КиселевВиноделие в КрымуВиноделиеМоскваОбществоНовостиКонкурсРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Главные новости Крыма: 15 октября
22:52Дрон атаковал жилой дом на Кубани
22:39Зеленский в панике: эксперт о роли договора между РФ и Северной Кореей
22:13Главное за день: 15 октября
21:57Дрон сбросил взрывчатку на рейсовый автобус в Горловке
21:52Сто лучших вин России поборются за Кубок в Москве
21:34Сколько налогов должны заплатить крымчане до декабря
21:07Операторы дронов тренируются уничтожать безэкипажные катера в Черном море
20:47Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФ
20:29Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле Тайваня
20:12Четверо детей ранены при атаке дрона на рейсовый автобус под Белгородом
20:03В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация
19:47Василия Ливанова выписали из больницы
19:39Для победы и здоровья: как "серебряные" волонтеры помогают фронту в Крыму
19:21США поставили Израилю ультиматум из-за сектора Газа
19:03"Помню небо голубое": как меняет жизнь человека потеря зрения
18:39В Феодосии снимают введенное из-за пожара на нефтебазе ограничение
18:12Осквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срок
18:03США требуют от Киева призывать в армию с 18 лет – офис Зеленского
17:52Россия догоняет Францию по объемам вина на внутреннем рынке
Лента новостейМолния