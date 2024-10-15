https://crimea.ria.ru/20241015/sto-luchshikh-vin-rossii-poboryutsya-za-kubok-v-moskve-1141108378.html

Сто лучших вин России поборются за Кубок в Москве

Сто лучших вин России поборются за Кубок в Москве - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Сто лучших вин России поборются за Кубок в Москве

Итоги Кубка ассоциации виноградарей и виноделов России 2024 года подведут на Российском винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября в Москве. Об этом... РИА Новости Крым, 15.10.2024

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2024-10-15T21:52

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Итоги Кубка ассоциации виноградарей и виноделов России 2024 года подведут на Российском винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября в Москве. Об этом рассказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.В этом году на победу в Кубке организаторы уже существующих конкурсов представят по три вина в каждой номинации и еще три на свое усмотрение, итого по 24 вина, пояснил Киселев.По его словам, всего в этом году в Кубке примут участие 100 лучших вин России. В прошлом году их было представлено 95.Дегустационная комиссия из числа членов центральной дегустационной комиссии начнет свою работу в среду, 16 октября, а победителей Кубка представят на форуме.Ранее в пресс-центре РИА новости Крым виноделы Валерий Захарьин и Юрий Шавардов озвучили мнение, что крымские вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона.Эксперты пояснили, что это будет способствовать популяризации крымского вина и поможет увеличить его продажи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из КрымаДаже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20240925/putin-poruchil-podgotovit-plan-po-prodvizheniyu-rossiyskikh-brendov-1140613430.html

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, виноделие в крыму, виноделие, москва, общество, новости, конкурс, россия