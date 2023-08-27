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Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мнения
Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мнения - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мнения
Крымские вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона. Такое мнение в пресс-центре РИА новости Крым озвучили... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T17:05
2023-08-27T17:05
2023-08-27T17:05
крым
виноделие в крыму
алиме зарединова
василий рогатин
юрий шавардов
валерий захарьин
экономика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Крымские вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона. Такое мнение в пресс-центре РИА новости Крым озвучили виноделы Валерий Захарьин и Юрий Шавардов. Инициативу поддержали в минсельхозе и профильном комитете Госсовета РК.Эксперты пояснили, что данная инициатива будет способствовать популяризации крымского вина и поможет увеличить его продажи. Как отметил винодел Юрий Шавардов, новой компании зайти в розницу не так просто.В свою очередь Валерий Захарьин предложил перенять опыт у соседнего Краснодарского края, где на законодательном уровне утверждено, что 30% винной карты в ресторане или на полках в магазинах должно занимать краснодарское вино.Винодел также отметил, что буквально сегодня посетил один из сетевых супермаркетов Симферополя, где увидел дагестанское вино с отпускной ценой 156 рублей за бутылку. При этом он подчеркнул, что наценка в данной сети составляется около 60%."Ни один производитель в Крыму в такие цифры не вложится в силу особенностей региона. Например, в Испании не бывает заморозков, в Аргентине очень высокая урожайность винограда, в то время как в некоторых регионах Крыма температура на нижней проволоке может понижаться до -24 градусов", – сказал Захарьин и добавил, что в 2012 году были заморозки до -37 градусов, и виноград вымерз. Именно поэтому крымские вина необходимо защищать. И гарантированный доступ в розницу будет весьма хорошим подспорьем.Первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова согласилась с позицией виноделов, так как, по ее словам, с торговыми сетями достаточно непросто договариваться.Председатель комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин также поддержал инициативу."Хорошая инициатива. Краснодар это сделал. Надо, чтобы просто с инициативой выступили. Это будет хороший опыт. Надо поддерживать своих производителей", – сказал Рогатин.Ранее руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян подчеркнул, что необходимо вычистить весь сомнительный импорт с полок магазинов и складов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировкиКак живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли
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крым, виноделие в крыму, алиме зарединова, василий рогатин, юрий шавардов, валерий захарьин, экономика, мнения
Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мнения
Крымские вина должны занимать не менее трети полки в рознице - эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Крымские вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона. Такое мнение в пресс-центре РИА новости Крым озвучили виноделы Валерий Захарьин и Юрий Шавардов. Инициативу поддержали в минсельхозе и профильном комитете Госсовета РК.
Эксперты пояснили, что данная инициатива будет способствовать популяризации крымского вина и поможет увеличить его продажи. Как отметил винодел Юрий Шавардов, новой компании зайти в розницу не так просто.
"Это длительный путь. Чтобы попасть на полку, надо "толкаться плечами" с теми, кто там уже есть", – сказал Шавардов. Он также напомнил, что ранее на уровне региона уже поднимался вопрос о выделении места для крымских вин в федеральных сетях, однако так и не решился.
В свою очередь Валерий Захарьин предложил перенять опыт у соседнего Краснодарского края, где на законодательном уровне утверждено, что 30% винной карты в ресторане или на полках в магазинах должно занимать краснодарское вино.
Винодел также отметил, что буквально сегодня посетил один из сетевых супермаркетов Симферополя, где увидел дагестанское вино с отпускной ценой 156 рублей за бутылку. При этом он подчеркнул, что наценка в данной сети составляется около 60%.
"Ни один производитель в Крыму в такие цифры не вложится в силу особенностей региона. Например, в Испании не бывает заморозков, в Аргентине очень высокая урожайность винограда, в то время как в некоторых регионах Крыма температура на нижней проволоке может понижаться до -24 градусов", – сказал Захарьин и добавил, что в 2012 году были заморозки до -37 градусов, и виноград вымерз. Именно поэтому крымские вина необходимо защищать. И гарантированный доступ в розницу будет весьма хорошим подспорьем.
Первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова согласилась с позицией виноделов, так как, по ее словам, с торговыми сетями достаточно непросто договариваться.
"Хотелось бы на законодательном уровне утвердить объемы, чтобы это было не менее 30-40%, а то и больше", – сказала Зарединова. И выразила надежду, что в ближайшее время ситуация изменится.
Председатель комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин также поддержал инициативу.
"Хорошая инициатива. Краснодар это сделал. Надо, чтобы просто с инициативой выступили. Это будет хороший опыт. Надо поддерживать своих производителей", – сказал Рогатин.
Ранее руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян подчеркнул, что необходимо вычистить весь сомнительный импорт
с полок магазинов и складов.
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