https://crimea.ria.ru/20230827/krymskoe-vino-dolzhno-zanimat-ne-menee-30-torgovoy-polki---mneniya-1130955172.html

Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мнения

Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мнения - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мнения

Крымские вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона. Такое мнение в пресс-центре РИА новости Крым озвучили... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T17:05

2023-08-27T17:05

2023-08-27T17:05

крым

виноделие в крыму

алиме зарединова

василий рогатин

юрий шавардов

валерий захарьин

экономика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121753697_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c3943ce07252b6b870bcf8f6b725b5fa.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Крымские вина должны занимать не менее трети "полки" в супермаркетах и винных карт в ресторанах региона. Такое мнение в пресс-центре РИА новости Крым озвучили виноделы Валерий Захарьин и Юрий Шавардов. Инициативу поддержали в минсельхозе и профильном комитете Госсовета РК.Эксперты пояснили, что данная инициатива будет способствовать популяризации крымского вина и поможет увеличить его продажи. Как отметил винодел Юрий Шавардов, новой компании зайти в розницу не так просто.В свою очередь Валерий Захарьин предложил перенять опыт у соседнего Краснодарского края, где на законодательном уровне утверждено, что 30% винной карты в ресторане или на полках в магазинах должно занимать краснодарское вино.Винодел также отметил, что буквально сегодня посетил один из сетевых супермаркетов Симферополя, где увидел дагестанское вино с отпускной ценой 156 рублей за бутылку. При этом он подчеркнул, что наценка в данной сети составляется около 60%."Ни один производитель в Крыму в такие цифры не вложится в силу особенностей региона. Например, в Испании не бывает заморозков, в Аргентине очень высокая урожайность винограда, в то время как в некоторых регионах Крыма температура на нижней проволоке может понижаться до -24 градусов", – сказал Захарьин и добавил, что в 2012 году были заморозки до -37 градусов, и виноград вымерз. Именно поэтому крымские вина необходимо защищать. И гарантированный доступ в розницу будет весьма хорошим подспорьем.Первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова согласилась с позицией виноделов, так как, по ее словам, с торговыми сетями достаточно непросто договариваться.Председатель комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин также поддержал инициативу."Хорошая инициатива. Краснодар это сделал. Надо, чтобы просто с инициативой выступили. Это будет хороший опыт. Надо поддерживать своих производителей", – сказал Рогатин.Ранее руководитель экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян подчеркнул, что необходимо вычистить весь сомнительный импорт с полок магазинов и складов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вино России" на акцизе: зачем российским винам еще один вид маркировкиКак живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли

https://crimea.ria.ru/20230824/provansalnyy-chelovek-kak-russkiy-frantsuz-v-krymu-rastit-vinograd-1130855324.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, виноделие в крыму, алиме зарединова, василий рогатин, юрий шавардов, валерий захарьин, экономика, мнения