https://crimea.ria.ru/20230908/v-trende-krymskoe-i-bezalkogolnoe-eti-vina-yaschikami-uvozyat-iz-kryma-1131259227.html

В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из Крыма

В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2023

В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из Крыма

Тренд на безалкогольное вино прочно укрепился на курортах Крыма. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил гендиректор крупного крымского курорта Самвел... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T19:35

2023-09-08T19:35

2023-09-08T19:35

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андрюс юцис

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Тренд на безалкогольное вино прочно укрепился на курортах Крыма. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил гендиректор крупного крымского курорта Самвел Саруханян.Собеседник отметил, что в период высокого сезона объем продаж всех представленных видов вин на курорте сохранился на уровне прошлого. При этом окончательно сформировались два ярких тренда.Могу вам сказать, что по итогам года у нас нет просадок по продажам вина. Более того, есть яркие тренды, о которых мы четко можем говорить.Высокий спрос на безалкогольные вина побудил руководство курорта начать производства напитка в Крыму. Первый опыт успехом не увенчался – "получилось пока не очень", отметил собеседник. Но виноделы не собираются отказываться от поставленной цели. Но словам Саруханяна, в скором времени любители безалкогольного вина смогут отведать не только австрийские, немецкие и итальянские, но и произведенные в Крыму безалкогольные вина.Еще один яркий тренд этого сезона – устойчивый спрос на произведенные в Крыму и России вина. И если 2020 и 2021 годы были "подготовительными", когда к российскому вину привыкали, то уже в прошлом году гости курорта целенаправленно делали выбор в его пользу.В тренде розе и экстра-брютПо мнению шеф-сомелье Дмитрия Плотникова, популярность легких не полнотелых низкоалкогольных, в том числе и белых вин из рислинга, пино гриджо и совиньон блан, сохранится в ближайшее время. Все больше сторонников как среди ценителей, так и рядовых потребителей приобретают сухие тихие вина и игристые с минимальным содержанием алкоголя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымское вино должно занимать не менее 30% торговой полки - мненияОтели и кафе на виноградниках: что даст законопроект о винном туризме У большой раковины – большая ножка: в Крыму открылся сезон улиток

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

виноделие в крыму, самвел саруханян, крым, новости крыма, дмитрий плотников, андрюс юцис