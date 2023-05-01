https://crimea.ria.ru/20230501/u-bolshoy-rakoviny--bolshaya-nozhka-v-krymu-otkrylsya-sezon-ulitok-1128450644.html

У большой раковины – большая ножка: в Крыму открылся сезон улиток

У большой раковины – большая ножка: в Крыму открылся сезон улиток - РИА Новости Крым, 01.05.2023

У большой раковины – большая ножка: в Крыму открылся сезон улиток

- Только у меня большая просьба: внимательней смотрите под ноги, чтобы нечаянно не раздавить. Они ведь живые, - говорит гид по улиточной ферме, осторожно... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T11:00

2023-05-01T11:00

2023-05-01T11:28

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- Только у меня большая просьба: внимательней смотрите под ноги, чтобы нечаянно не раздавить. Они ведь живые, - говорит гид по улиточной ферме, осторожно перешагивая неторопливого моллюска…В селе Переваловка, что по дороге на Судак, на пяти сотках живет около двух тонн виноградных улиток (лат. Helix pomatia). Здесь их не уничтожают, как злостных вредителей огородов и виноградников, а заботливо выкармливают сочной травой, овощами, фруктами и пшеничной мукой. Это улиточная ферма мясного направления. Одна из самых больших в Крыму.Улитка выходит из-под землиЕдва пригревает весеннее солнышко и воздух прогревается до +12…17 градусов, к улитке "приходит понимание", что пора пробуждаться от зимней спячки и выбираться из-под земли на поверхность в поисках пищи."Улиточка в яйце развивается, ждет благоприятных условий, чтобы было тепло и влажно, тогда прогрызает яичко, скорлупу съедает, чтобы набраться сил, и выходит", - рассказывает экскурсовод Ридван.Всю зиму улитка "сидит" под землей, куда закапывается, а, вернее, "вкручивается, как штопор" на глубину от 10 до 35 см."Все зависит от региона, в котором живет улитка. В Крыму она закапывается на 10-15 см, потому что относительно тепло, а в Питере и Москве – на 30-35 см, там ее еще листвой присыпает и снежком прикрывает – тепло. Но если у нас вдруг ударит мороз -15 градусов, то может и замерзнуть, если спряталась неглубоко", - объясняет экскурсовод. И уточняет: чтобы закопаться на глубину от 5 до 10 сантиметров моллюску нужно потратить от 20 до 50 часов."У нас улиточная ферма мясного направления, такие есть еще в Евпатории и Джанкое, но наша самая большая. Сейчас здесь примерно две тонны улиток. Но цифры примерные, потому что многие улитки еще не вышли, они еще под землей, не торопятся", - улыбается гид.Зубастый моллюск с аппетитомУлитки в павильоне повсюду не только на специальных деревянных стеллажах, но и на дорожках, на бордюрах, деревцах, на тенте и на столбах его поддерживающих."У нее инстинкт ползти вверх. Почему? Потому что траву она ест только свежую и молодую, сочную. Поэтому инстинктивно ползет вверх, туда, где, по ее логике, свежие листочки, молодые побеги. Двигается со скоростью 7 см в час", - говорит Ридван.На этой ферме моллюск растет на грунте, как в природе, очень любит одуванчики, молоденькие лопухи, любую свежую зелень, овощи и фрукты."Главное, чтобы все было свежим и сочным, не вялым. В этом плане улитка требовательная. Но ест все. Любит морковку, бахчевые. Бывает, оставляешь вечером половину арбуза, утром приходишь – только тоненькая корочка", - улыбается собеседник.Палец улитке в рот не клади: на языке у моллюска около 30 тысяч зубов, которые растирают пищу в порошок. Улитка – существо, которое ведет преимущественно ночной образ жизни: днем – сон, ночью – жор. Но активничает моллюск и когда пасмурно и дождливо, в такую погоду у нее просыпается аппетит."Роста" в 5-7 сантиметров виноградная улитка достигает за полтора-два года такой кормежки. В природе на это у нее может уйти до семи лет. Вырастает до 5-7 см."В природе улитка живет до 7-8 лет, на ферме – до 20, а если с полным комфортом, дома в аквариуме, то и 35 лет проживет", - говорит Ридван. И объясняет, что естественные враги улиток – это ежи и ящерицы. Но больше всего на свете улитка боится солнца: без еды может прожить неделю, а без воды и на солнце – всего лишь сутки.Именно поэтому в павильоне, где растут моллюски, двойной слой сетки. А сверху установлена "система туман", в сухие деньки обитателям фермы специально увлажняют воздух.Если вдруг улитка понимает, что в ближайшее время не будет влаги, она закупоривает "вход" в свое "жилище" тоненькой и прозрачной, но очень прочной кальциевой стенкой и уходит в спячку на четыре недели. В этот период она не растет, худеет, поэтому на ферме стараются создавать максимально комфортные условия.Также кальциевая стенка защищает улитку от жуков и червяков, которые могут ей докучать.Одна нога, четыре рожка"Чтобы улитка вышла из своей раковины, ее нужно посадить на теплую влажную ладонь", - говорит Ридван, смачивая руку водой. И предупреждает: "Осторожно. Может кусаться".Также у этого брюхоногого моллюска есть глаза – это верхние рожки, за обоняние отвечают нижние рожки. И поскольку глаза улитки видят неважно, всего на 2-3 сантиметра вперед, передвигается она, доверясь обонянию. Реагирует улитка на вибрацию – ощущая ее, прячется в "домик".Часть, на которой расположена "голова" улитки, ее рожки и рот, называется ножкой. И чем больше раковина, тем больше ножка."Печень, почки, сердце – все у нее есть, есть дыхательное отверстие. И кровь есть. Но она не красная, а прозрачная", - уточняет гид.Худая улитка не спаривается"Период любви у них начинается с апреля до сентября. С кем попало улитка не спаривается. Ищет такую же по размеру и возрасту. Встречаясь, улитки изучают друг друга, если их застать за этим делом, то покажется, будто они танцуют друг перед другом", - рассказывает собеседник.После "танца", если моллюски понимают, что подходят друг другу, они скрепляются ножками и обмениваются кальциевыми иголочками. "Худая улитка не пойдет спариваться. Только та, которая наелась и чувствует, что в ней есть силы".Носить в себе яйца, получившиеся в результате "любви", улитки могут до года, но также могут отложить их в землю. За сезон улитки дважды откидывают 100-120 яиц, уточняет он. Кстати, улитки - гермафродиты. У них есть как мужские, так и женские органы.Как правильно готовить улитку"Убежден, что многие садоводы, которые побывали у нас на ферме, теперь будут собирать улиток со своих участков и не выкидывать, а готовить. Это вкусно", - уверят экскурсовод, приглашая на дегустацию.Перед тем, как стать изысканным блюдом, например, улиткой по-бургундски в сливочно-чесночном соусе, моллюска специальным образом "готовят" - около трех недель кормят исключительно пшеничной мукой. Делают это для того, чтобы "убрать привкус травы" и вывести из моллюска песочек, чтобы он "не хрустел на зубах". Затем ножку извлекают из раковины и варят в кипящей воде 2-3 минуты до готовности, маринуют. И подают, вернув в предварительно вымытую и прокипяченную раковину, с пряным соусом – чесночно-сливочным, горчичным, сырным.По его словам, сто граммов мяса улитки по своей питательной ценности могут заменить килограмм говядины, что особо ценно для спортсменов и худеющих, - "это сила и энергия"."Тот, кто попробует улитку однажды, обязательно захочет повторить. Ну а в третий раз – сам будет искать в меню улиток, насколько это вкусно", - уверяет Ридван. Читайте также на РИА Новости Крым:Едим для красоты и здоровья: весенние советы диетологовКрупнейшая ферма мидий в Крыму может остаться без урожаяВ тренде крымское розе и вина от крафтовых виноделен – эксперты

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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