https://crimea.ria.ru/20230310/edim-dlya-krasoty-i-zdorovya-vesennie-sovety-dietologov-1127386040.html

Едим для красоты и здоровья: весенние советы диетологов

Едим для красоты и здоровья: весенние советы диетологов - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Едим для красоты и здоровья: весенние советы диетологов

Как отличается зимнее и летнее питание, можно ли похудеть, не занимаясь спортом, как побороть тягу к сладкому и какие диеты могут навредить здоровью. Ответы на... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T21:25

2023-03-10T21:25

2023-03-10T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Как отличается зимнее и летнее питание, можно ли похудеть, не занимаясь спортом, как побороть тягу к сладкому и какие диеты могут навредить здоровью. Ответы на эти вопросы корреспонденту РИА Новости Крым озвучила главный внештатный специалист по диетологии республиканского минздрава Дарья Любавина и нутрициолог, фитнес-тренер Светлана Баркан.Тысячи опасных диетКоличество диет исчисляется сотнями. Быстрые обещают потерю веса до пяти и более килограммов за неделю. "Здоровые" диеты с лейблом "одобрено диетологами" меняются вместе с модой. Сырые содержат до 70% необработанных ингредиентов. Кремлевская диета популярна среди знаменитостей. Но большинство из предложенных в интернете не имеют научных подтверждений, хотя интенсивно продвигаются в массы."Возьмем, к примеру, одну из самых популярных – кето-диету. Да, она помогает снижению веса, но в то же время доказано: вред от нее превышает преимущество, так как делается упор на продукты, вызывающие рак кишечника, болезни сердца и сосудов, болезнь Альцгеймера", - рассказывает Дарья Любавина.Организм простит эксперименты, пока он здоров, молод и имеет большой резерв прочности. Но если уже есть проблемы со здоровьем, экспериментировать не нужно, это приведет к серьезным проблемам, уверена диетолог.По словам нутрициолога Светланы Баркан, разновидности диет, вызывающие большой дефицит калорий, особенно популярны, но малоэффективны в долгосрочной перспективе."По статистике 98% людей в течение двух лет набирают все килограммы, которые сбросили во время диеты и прибавляют еще как минимум пять, потому что клетки организма голодают, ведь в рационе нет полезных микроэлементов, сбалансированных и здоровых белков, жиров и углеводов. Конечно, 1 300 калорий для взрослого человека – это очень мало", - пояснила специалист.Что есть зимой и летомЛетом можно легко поужинать овощным салатом, а вот зимние холода требуют наваристого супа и бутербродов с салом. Зимнее и летнее питание принципиально отличается по ряду моментов: летний рацион богаче овощами и фруктами, в жару снижается аппетит, хочется легких супов и холодных блюд. Но в любое время года стоит придерживаться главного принципа здорового питания – исключить продукты глубокой переработки, то есть, приготовленной с использованием рафинированных ингредиентов с добавлением искусственных ароматизаторов, загустителей, консервантов и эмульгаторов, подчеркивает диетолог."Нужно доверять природе, ориентироваться на климат, в котором вы прожили большую часть своей жизни. Фрукты и овощи летом и осенью нужно употреблять активно. Зимой и до весны, пока не появилась зелень, едим запасы корнеплодов, зерновые, мясо животных и птиц. Весной количество белка можно уменьшить", - уточняет Дарья Любавина."Зимой организм много теряет энергии на теплосбережение, поэтому чаще хочется более жирной пищи, но важно соблюдать баланс. Зимой есть капуста, редька, свекла, морковь, ассорти из замороженных овощей, которые нужно включать в рацион в качестве гарниров и основных блюд. Важно контролировать свое питание зимой и разнообразить его клетчаткой и белком", - добавляет Светлана Баркан.Мои года – моя едаТут специалисты солидарны – с возрастом замедляется обмен веществ, поэтому общий объем калорийности рациона должен быть уменьшен."К тому же с возрастом мы меньше двигаемся, энергозатраты снижены, поэтому, естественно, нужно уменьшить калорийность. Белок лучше употреблять в виде рыбы, уменьшить количество рафинированных продуктов. Меньше соли, больше кисломолочных продуктов, овощей и фруктов", - советует Дарья Любавина."Питание должно быть максимально сбалансированным. В зрелом возрасте необходимо увеличить количество медленных углеводов, у них главная функция – энергетическая, пожилым людям также как и молодым нужна энергия. Продукты желательно термически обрабатывать, так как желудочно-кишечный тракт более подвержен воспалительным заболеваниям", - добавляет Светлана Баркан.Можно ли похудеть без спортаСнизить вес можно даже лежа на диване, но при условии, что вы съедаете примерно треть привычного объема пищи. Но ценность такого похудения будет невелика. Без физической нагрузки это не приведет к здоровью и красоте.Специалисты напоминают, что дефицит калорий на регулярной основе делать нельзя, питаться нужно максимально сбалансировано, а физическая активность нужна всем – и стройным, и с лишним весом.Лидирует в списке пользы кардионагрузка, благодаря которой сердечно-сосудистая система работает как часы, а организм освобождается от застоев и отеков.Физическая активность стимулирует приток крови ко всем органам, способствует улучшению памяти. Улучшается настроение, сон и продуктивность, выделяются "гормоны счастья" эндорфины."Популярные "десять тысяч шагов" – это даже не про физическую активность, это насущная необходимость. А вот хорошая норма физической активности – три тренировки в неделю. Это может быть любая активность, которая вам нравится – танцы, пилатес, бег, тренажерный зал, плавание" - резюмирует Светлана Баркан.Как побороть тягу к сладкомуПо мнению экспертов, бесполезнее и вреднее сахара нет ничего. Диетологи даже не относят его к пищевым продуктам."Им невозможно наесться, это вещество глубокой переработки, при употреблении которого происходит привыкание. Изменения, происходящие в мозгу человека при употреблении сахара, идентичны изменениям при приеме наркотиков. Мозгу нужны углеводы и он благодарит за полученную дозу сладкого удовольствия: повышается настроение, снимается напряжение, мы испытываем эйфорию", - рассказывает Дарья Любавина.Единственный метод избежать тяги к сладкому – это полностью исключить сахар и продукты, где он содержится. При этом наступит психологическая "ломка" в виде плохого настроения, депрессии, неудовлетворенности, раздражительности. Если переждать эти симптомы, то уже через неделю жизнь заиграет новыми красками."Отказ от рафинированного сахара хотя бы на неделю избавит от головных болей, сделает вкус еды ярче, повысит ясность ума, улучшит сон, сделает более устойчивым уровень энергии, снизит усталость и поможет сфокусироваться", - добавляет Светлана Баркан.Сказать легко, но как реально исключить сахар из своей жизни?По словам Светланы Баркан, в первую очередь в этот сложный период необходимо высыпаться, потому что от недосыпа выделяется гормон кортизол, который "гасится" только быстрыми углеводами. Перед отказом от сладкого нужно обследовать и вылечить заболевания желудочно-кишечного тракта, ведь из-за систематического неправильного питания в кишечнике расселяются колонии патогенной микрофлоры, которая "любит" сладенькое. Поэтому человек будет неосознанно выбирать продукты, богатые глюкозой, подпитывая патогены. В результате получается "бег по нездоровому замкнутому кругу" – токсины, выделяемые неправильной микрофлорой, приводят к раздражительности, метеоризму и прочим проблемам.Еще нужно научиться справляться со стрессами. При стрессе, как и при недосыпе, в кровь вбрасывается кортизол, который требует быстрых углеводов – сладкого и мучного.Правда ли, что можно есть все до 12 часовИ снова специалисты солидарны: это вредный миф. Если увеличить суточную калорийность без увеличения физической активности, вес будет расти в любом случае."Но у энергии, полученной от пищи, съеденной в первой половине дня, больше шансов быть израсходованной, чем у пищи, съеденной во второй половине дня. Если не успеть ее использовать, она перейдет в жир", - уточняет Дарья Любавина.С ней солидарна Светлана Баркан:"Съели вы гамбургер утром или вечером – урон организму будет одинаковый, так что до двенадцати часов дня тоже должно быть сбалансированное питание, с исключением "мусорной еды".До полудня можно съедать больше продуктов, содержащих сложные углеводы – каши долгой варки, цельнозерновой хлеб или хлебцы, полезные жиры. На вторую половину дня оставляем белок (мясо, рыба, морепродукты), клетчатку, кисломолочные продукты, любые овощи, кроме картофеля.Читайте также на РИА Новости Крым:Как избавиться от привычки переедатьКак навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициологаСладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог

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https://crimea.ria.ru/20230110/kofe-s-maslom-chto-takoe-bronekofe-i-mozhno-li-zamenit-im-zavtrak-1126311002.html

https://crimea.ria.ru/20230109/kak-pokhudet-s-pomoschyu-shokolada---issledovanie-uchenykh-1126312365.html

https://crimea.ria.ru/20230115/kak-nachat-zanimatsya-sportom-i-ne-dopuskat-zazhorov--sovety-trenera-1126380115.html

https://crimea.ria.ru/20221226/dietologi-rasskazali-o-samykh-vrednykh-perekusakh-1126091603.html

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

совет эксперта, вкусно и полезно, общество, диетология, психология, мнения