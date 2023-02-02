https://crimea.ria.ru/20230202/sladkie-deserty-i-lakomstva-ozdoravlivayut-organizm--dietolog-1126716670.html
Сладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог
Сладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Сладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог
Лакомства помогают поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние, а при умеренном потреблении даже способствуют оздоровлению организма. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T03:32
2023-02-02T03:32
2023-02-02T03:32
радио "спутник в крыму"
михаил гинзбург
зож
здоровье
общество
совет эксперта
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Гинзбург
Гинзбург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Лакомства помогают поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние, а при умеренном потреблении даже способствуют оздоровлению организма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.Гинзбург напомнил, что с древних времен жир и сахар давали преимущество в виде энергии тому, кто их быстрее добудет, например, для того, чтобы быстро догнать добычу или быстро убежать от хищника. Несмотря на то, что условия жизни изменились, недооценивать роль десертов и других лакомств в жизни современного человека нельзя.Диетолог отметил, что лакомство нельзя назвать безусловно вредной едой и все попытки запретить человеку есть сладкое, как правило, ничем не заканчиваются."Если ты живешь с ощущением, что тебе лакомство нельзя, борешься с собой и проигрываешь, срываешься, то ты скорее съешь целый торт, чем если ты живешь с ощущением, что тебе лакомство можно, даже нужно и сейчас ты получишь тонкое такое, изящное удовольствие, будешь есть медленно и наслаждаться каждым кусочком", - убежден он.Так, "психологическую пользу" можно получить от небольших порций сладкого, ведь ярким вкусом обладает лишь первая из них. Баловать себя эксперт рекомендует сухофруктами, орехами, качественным шоколадом из какао бобов с сахарозаменителями, десертами на основе йогурта с мюсли, ягодами и сменами чиа.Кроме того, важно понимать, что десерт – это не еда, и сладкое побуждает нас есть еще."Сахар быстро повышается, потом быстро падает и мы снова чувствуем голод, - добавил Гинзбург. - Допустимая доза сладкого зависит от состояния здоровья человека. Для тех, кто не очень здоров, у них гипертоническая болезнь или диабет, атеросклероз, количество лакомства должно быть очень небольшим. Скажем, 2-3 порции в неделю после еды и размером со спичечный коробочек".Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать вкусный сыр - советы экспертаВрач развеяла миф о пользе тростникового сахараКак похудеть с помощью шоколада - исследование ученых
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михаил гинзбург, зож, здоровье, общество, совет эксперта
Сладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог
Диетолог Гинзбург рассказал о сладкой диете против стресса и старения
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым.
Лакомства помогают поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние, а при умеренном потреблении даже способствуют оздоровлению организма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.
Гинзбург напомнил, что с древних времен жир и сахар давали преимущество в виде энергии тому, кто их быстрее добудет, например, для того, чтобы быстро догнать добычу или быстро убежать от хищника. Несмотря на то, что условия жизни изменились, недооценивать роль десертов и других лакомств в жизни современного человека нельзя.
"Лакомства нам нужны для поддержания психоэмоционального комфорта. При чем мы подсознательно тянемся к лакомству, – считает эксперт. – Тяга эта инстинктивная, не все, к сожалению, это понимают. Когда мы едим его, то чувствуем себя умиротворенными, гармоничными, нам хорошо, а когда нам хорошо – весь организм начинает работать штатно и оздоравливается".
Диетолог отметил, что лакомство нельзя назвать безусловно вредной едой и все попытки запретить человеку есть сладкое, как правило, ничем не заканчиваются.
"Если ты живешь с ощущением, что тебе лакомство нельзя, борешься с собой и проигрываешь, срываешься, то ты скорее съешь целый торт, чем если ты живешь с ощущением, что тебе лакомство можно, даже нужно и сейчас ты получишь тонкое такое, изящное удовольствие, будешь есть медленно и наслаждаться каждым кусочком", - убежден он.
Так, "психологическую пользу" можно получить от небольших порций сладкого, ведь ярким вкусом обладает лишь первая из них. Баловать себя эксперт рекомендует сухофруктами, орехами, качественным шоколадом из какао бобов с сахарозаменителями, десертами на основе йогурта с мюсли, ягодами и сменами чиа.
"Надо смотреть (состав – ред.) без добавления сахара, но только без иллюзий, поскольку сахар есть в виде сахарозы, глюкозы, фруктозы, вот это все одинаково вредно", - уточнил он и напомнил, что избыток сахара и жиры ненатурального происхождения все-таки пагубно влияют на организм и приводят к раннему старению и различным возрастным заболеваниям.
Кроме того, важно понимать, что десерт – это не еда, и сладкое побуждает нас есть еще.
"Сахар быстро повышается, потом быстро падает и мы снова чувствуем голод, - добавил Гинзбург. - Допустимая доза сладкого зависит от состояния здоровья человека. Для тех, кто не очень здоров, у них гипертоническая болезнь или диабет, атеросклероз, количество лакомства должно быть очень небольшим. Скажем, 2-3 порции в неделю после еды и размером со спичечный коробочек".
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