https://crimea.ria.ru/20230202/sladkie-deserty-i-lakomstva-ozdoravlivayut-organizm--dietolog-1126716670.html

Сладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог

Сладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Сладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог

Лакомства помогают поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние, а при умеренном потреблении даже способствуют оздоровлению организма. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T03:32

2023-02-02T03:32

2023-02-02T03:32

радио "спутник в крыму"

михаил гинзбург

зож

здоровье

общество

совет эксперта

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Гинзбург Гинзбург audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Лакомства помогают поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние, а при умеренном потреблении даже способствуют оздоровлению организма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.Гинзбург напомнил, что с древних времен жир и сахар давали преимущество в виде энергии тому, кто их быстрее добудет, например, для того, чтобы быстро догнать добычу или быстро убежать от хищника. Несмотря на то, что условия жизни изменились, недооценивать роль десертов и других лакомств в жизни современного человека нельзя.Диетолог отметил, что лакомство нельзя назвать безусловно вредной едой и все попытки запретить человеку есть сладкое, как правило, ничем не заканчиваются."Если ты живешь с ощущением, что тебе лакомство нельзя, борешься с собой и проигрываешь, срываешься, то ты скорее съешь целый торт, чем если ты живешь с ощущением, что тебе лакомство можно, даже нужно и сейчас ты получишь тонкое такое, изящное удовольствие, будешь есть медленно и наслаждаться каждым кусочком", - убежден он.Так, "психологическую пользу" можно получить от небольших порций сладкого, ведь ярким вкусом обладает лишь первая из них. Баловать себя эксперт рекомендует сухофруктами, орехами, качественным шоколадом из какао бобов с сахарозаменителями, десертами на основе йогурта с мюсли, ягодами и сменами чиа.Кроме того, важно понимать, что десерт – это не еда, и сладкое побуждает нас есть еще."Сахар быстро повышается, потом быстро падает и мы снова чувствуем голод, - добавил Гинзбург. - Допустимая доза сладкого зависит от состояния здоровья человека. Для тех, кто не очень здоров, у них гипертоническая болезнь или диабет, атеросклероз, количество лакомства должно быть очень небольшим. Скажем, 2-3 порции в неделю после еды и размером со спичечный коробочек".Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать вкусный сыр - советы экспертаВрач развеяла миф о пользе тростникового сахараКак похудеть с помощью шоколада - исследование ученых

https://crimea.ria.ru/20230116/zhguchaya-dieta-v-chem-polza-ostrykh-priprav-1126420999.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, зож, здоровье, общество, совет эксперта