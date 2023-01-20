https://crimea.ria.ru/20230120/kak-vybrat-vkusnyy-syr---sovety-eksperta-1126498639.html

Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта

Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта

Качественный сыр должен быть приготовлен из натурального молока, продукт не может долго храниться в холодильнике, а сочетать его лучше всего с фруктами. Эти и... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T21:31

2023-01-20T21:31

2023-01-20T21:31

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Качественный сыр должен быть приготовлен из натурального молока, продукт не может долго храниться в холодильнике, а сочетать его лучше всего с фруктами. Эти и другие "сырные секреты" во Всемирный день любителей сыра в эфире радио "Спутник в Крыму" раскрыла преподаватель и методист Крымского колледжа общественного питания и торговли Наталья Абрамова.Выбрать качественный сыр"Качество сыра зависит от исходного продукта. Это должно быть натуральное или обезжиренное молоко, ни в коем случае не восстановленное", – говорит Абрамова и в этой связи советует изучать состав продукта. Еще одна важная рекомендация – отказаться от заранее отрезанных кусков.Лучше попросить продавца отрезать кусочек от целой головки.Домашние советыТо же касается домашнего хранения. Специалист не советует покупать большие куски, поскольку в холодильнике без изменения свойств такой продукт пролежит не более трех дней. Затем он потеряет влагу, станет жестким, а характерный сырный аромат исчезнет."Если кусочек сыра лежит в холодильнике дольше трех дней, лучше использовать его для пиццы или для приготовления других блюд", – советует Абрамова.Фондю, фритюр и сырникиА вот свежий сыр хорош не только в качестве закуски, но и жаренный во фритюре, расплавленный в фондю с добавлением белого вина. Также Абрамова напоминает о запеканках и сырниках и дает полезный совет.Сыр, творог и любые кисломолочные продукты эксперт рекомендует подавать с фруктами. Особенно хорош сыр в паре с инжиром.Какой сыр продлевает жизнь - Гинзбург >>20 января – Всемирный день любителей сыра. Традиционно в разных странах в этот день проводятся фестивали, выставки, дегустации и мастер-классы от крупных производителей и частных сыроделов. К празднованию подключаются и рестораторы. К слову, помимо любителей отведать кусочек любимого сорта сыра, есть и те, кто всерьез увлечен коллекционированием этикеток с сырных головок. Это увлечение даже имеет собственное название - фромология.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский сыр взял серебро на конкурсе "Лучший сыр России"Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоуАссоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова

https://crimea.ria.ru/20220712/s-lavandoy-i-travami-syr-s-krymskoy-propiskoy-edet-na-vkusy-rossii-1123813683.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, крым, еда, вкусно и полезно