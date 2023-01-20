Рейтинг@Mail.ru
Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230120/kak-vybrat-vkusnyy-syr---sovety-eksperta-1126498639.html
Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта
Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта
Качественный сыр должен быть приготовлен из натурального молока, продукт не может долго храниться в холодильнике, а сочетать его лучше всего с фруктами. Эти и... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T21:31
2023-01-20T21:31
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
общество
крым
еда
вкусно и полезно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126036483_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_87517d6cb461f67291d36294ee03090b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Качественный сыр должен быть приготовлен из натурального молока, продукт не может долго храниться в холодильнике, а сочетать его лучше всего с фруктами. Эти и другие "сырные секреты" во Всемирный день любителей сыра в эфире радио "Спутник в Крыму" раскрыла преподаватель и методист Крымского колледжа общественного питания и торговли Наталья Абрамова.Выбрать качественный сыр"Качество сыра зависит от исходного продукта. Это должно быть натуральное или обезжиренное молоко, ни в коем случае не восстановленное", – говорит Абрамова и в этой связи советует изучать состав продукта. Еще одна важная рекомендация – отказаться от заранее отрезанных кусков.Лучше попросить продавца отрезать кусочек от целой головки.Домашние советыТо же касается домашнего хранения. Специалист не советует покупать большие куски, поскольку в холодильнике без изменения свойств такой продукт пролежит не более трех дней. Затем он потеряет влагу, станет жестким, а характерный сырный аромат исчезнет."Если кусочек сыра лежит в холодильнике дольше трех дней, лучше использовать его для пиццы или для приготовления других блюд", – советует Абрамова.Фондю, фритюр и сырникиА вот свежий сыр хорош не только в качестве закуски, но и жаренный во фритюре, расплавленный в фондю с добавлением белого вина. Также Абрамова напоминает о запеканках и сырниках и дает полезный совет.Сыр, творог и любые кисломолочные продукты эксперт рекомендует подавать с фруктами. Особенно хорош сыр в паре с инжиром.Какой сыр продлевает жизнь - Гинзбург &gt;&gt;20 января – Всемирный день любителей сыра. Традиционно в разных странах в этот день проводятся фестивали, выставки, дегустации и мастер-классы от крупных производителей и частных сыроделов. К празднованию подключаются и рестораторы. К слову, помимо любителей отведать кусочек любимого сорта сыра, есть и те, кто всерьез увлечен коллекционированием этикеток с сырных головок. Это увлечение даже имеет собственное название - фромология.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский сыр взял серебро на конкурсе "Лучший сыр России"Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоуАссоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
https://crimea.ria.ru/20220712/s-lavandoy-i-travami-syr-s-krymskoy-propiskoy-edet-na-vkusy-rossii-1123813683.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126036483_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_5de72473e2eea071cd1b368061ab2be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, общество, крым, еда, вкусно и полезно
Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта

Технолог Абрамова научила выбирать качественный сыр

21:31 20.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Качественный сыр должен быть приготовлен из натурального молока, продукт не может долго храниться в холодильнике, а сочетать его лучше всего с фруктами. Эти и другие "сырные секреты" во Всемирный день любителей сыра в эфире радио "Спутник в Крыму" раскрыла преподаватель и методист Крымского колледжа общественного питания и торговли Наталья Абрамова.

Выбрать качественный сыр

"Качество сыра зависит от исходного продукта. Это должно быть натуральное или обезжиренное молоко, ни в коем случае не восстановленное", – говорит Абрамова и в этой связи советует изучать состав продукта. Еще одна важная рекомендация – отказаться от заранее отрезанных кусков.
Лучше попросить продавца отрезать кусочек от целой головки.

"Вообще традиция резать сыр в магазинах и предлагать покупателю куски в пищевой пленке - грубейшее нарушение технологии. В результате он утрачивает изначальные свойства. Если есть возможность купить свежеотрезанный сыр – лучше ею воспользоваться", – поясняет технолог.

Домашние советы

То же касается домашнего хранения. Специалист не советует покупать большие куски, поскольку в холодильнике без изменения свойств такой продукт пролежит не более трех дней. Затем он потеряет влагу, станет жестким, а характерный сырный аромат исчезнет.
"Если кусочек сыра лежит в холодильнике дольше трех дней, лучше использовать его для пиццы или для приготовления других блюд", – советует Абрамова.

Фондю, фритюр и сырники

А вот свежий сыр хорош не только в качестве закуски, но и жаренный во фритюре, расплавленный в фондю с добавлением белого вина. Также Абрамова напоминает о запеканках и сырниках и дает полезный совет.
"Для сырников возьмите не жирный и не сухой творог. От яйца можно отказаться. Вместо него использовать манную крупу или рисовую муку. Пусть масса немного постоит и набухнет. А вот сахар в сырную смесь лучше не добавлять – так она может стать слишком жидкой, и сырники развалятся. Лучше посыпать сахаром готовый продукт", – советует технолог.
Сыр, творог и любые кисломолочные продукты эксперт рекомендует подавать с фруктами. Особенно хорош сыр в паре с инжиром.
Какой сыр продлевает жизнь - Гинзбург >>
20 января – Всемирный день любителей сыра. Традиционно в разных странах в этот день проводятся фестивали, выставки, дегустации и мастер-классы от крупных производителей и частных сыроделов. К празднованию подключаются и рестораторы. К слову, помимо любителей отведать кусочек любимого сорта сыра, есть и те, кто всерьез увлечен коллекционированием этикеток с сырных головок. Это увлечение даже имеет собственное название - фромология.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский сыр взял серебро на конкурсе "Лучший сыр России"
Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу
Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
Производство молочной продукции на молокозаводе в Джанкое - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля 2022, 08:23
С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России"
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаОбществоКрымЕдаВкусно и полезно
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54Главные события и заявления дня
21:31Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта
21:06Главные новости Крыма: 20 января
20:52Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
20:38В Минске отпраздновали День Республики Крым
20:27Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки
20:09Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок
19:56В США озвучили новые договоренности по поставкам оружия Украине
19:37Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок
19:19Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин
18:54День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма
18:38В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший
18:24Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма
17:55Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров
17:36Няня подозревается в краже полумиллиона рублей
17:30Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине
17:24Крымский девелопер за месяц ввел 39 тысяч "квадратов" жилья в Симферополе
17:13Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
16:49Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать
16:33"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейк
Лента новостейМолния