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Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу
Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу
Мама по профессии и кондитер по призванию - так называет себя жительница Джанкоя, кондитер-самоучка Татьяна Ломакина, которая неожиданно для самой себя стала... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T18:34
2023-01-17T18:34
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мама по профессии и кондитер по призванию - так называет себя жительница Джанкоя, кондитер-самоучка Татьяна Ломакина, которая неожиданно для самой себя стала участницей популярного кулинарного шоу "Кондитер" на федеральном телеканале, вышла в финал и приобрела множество поклонников в своем родном Крыму. О закулисье самой сладкой отечественной телепрограммы, а еще о том, как влюбиться в свою работу и "попасть в телевизор" РИА Новости Крым рассказала сама Татьяна.Никакого ЗОЖВсе началось с желания побаловать вкусной выпечкой собственную семью, признается мастерица: Татьянины торты и пирожные быстро распробовали сначала в Джанкое, а потом и в других городах Крыма. Вот уже десять лет она готовит десерты на заказ, вместе с супругом открыла небольшой кондитерский цех, а теперь еще и кормит вкусностями посетителей двух небольших семейных кондитерских в родном городе. Печет шифоновые бисквиты, лепит трехмерные фигуры из пластичного шоколада – удивляет. В рецептуре предпочитает натуральность – никакой "химии":"Стараюсь следить за модой в оформлении, но по вкусовым качествам придерживаюсь классики. У нас все калорийное, вкусное, жирное, без искусственных ароматизаторов, заменителей сливок и так далее. Думаю, натуральная классика всегда будет в моде. Это и есть здоровое питание. Главное, угощаться в меру", – улыбается собеседница агентства.Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова&gt;&gt;Кулинарное искусство из Джанкоя"Я ни с кем специально сама не связывалась. Меня нашли в соцсетях, написали сначала в WhatsApp. Я не поверила, решила, что это обман или шутка. Потом уже позвонили и подтвердили приглашение", – делится Татьяна.И вот 10 января кондитер-самоучка их крымского Джанкоя оказалась в эфире телеканала "Пятница". В ее руках – лаймовый бисквит с кремом из сыра маскарпоне и кусочками гуавы в соусе из манго и маракуи, с причудливым украшением в виде шоколадной змеи и съедобных цветов лотоса. Это произведение кулинарного искусства доделывала буквально за несколько часов до отъезда в Москву. Везла в большом холодильном боксе и сама не верила, что действительно окажется "в телевизоре".Сладкое закулисьеСъемочный день длился с 6 часов утра до 10 вечера. На приготовление главного полуфинального торта участникам дали три часа. Затем добавили еще 30 минут, "чтобы успели закончить декор". По словам Татьяны, работалось относительно легко, но не без нюансов: "Тяжелые условия в том, что одна духовка, два миксера, один холодильник и все это надо распределить между участниками"."Люди в нас верят"В итоге полуфинал покорен. Теперь крымчанка рассчитывает увезти из столицы призовой миллион рублей "на открытие небольшой кофейни". Для этого в конце зимы снова отправится в столицу и примет участие в финальном поединке лучших кондитеров страны, который зрителям покажут уже весной. Боевой дух помогают сохранять муж, четверо сыновей и тысячи поклонников:"В городе теперь узнают, и я была очень приятно удивлена той большой поддержке, которая была из нашего города. У меня тысячи сообщений и множество звонков. Очень приятно, что люди в нас верят. Значит, мы находимся в том месте, где должны быть", – констатирует Ломакина.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в орехах и фруктах: какие торты заказывают на полуострове&gt;&gt;Как просто приготовить дома самое полезное мороженое&gt;&gt;Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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4.7
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джанкой, крым, совет эксперта, общество, еда, зож
Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу

Жительница Джанкоя выступит в финале популярного телешоу "Кондитер"

18:34 17.01.2023
 
© Ольга ЛеоноваПолуфиналистка программы "Кондитер" Татьяна Ломакина
Полуфиналистка программы Кондитер Татьяна Ломакина
© Ольга Леонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мама по профессии и кондитер по призванию - так называет себя жительница Джанкоя, кондитер-самоучка Татьяна Ломакина, которая неожиданно для самой себя стала участницей популярного кулинарного шоу "Кондитер" на федеральном телеканале, вышла в финал и приобрела множество поклонников в своем родном Крыму. О закулисье самой сладкой отечественной телепрограммы, а еще о том, как влюбиться в свою работу и "попасть в телевизор" РИА Новости Крым рассказала сама Татьяна.

Никакого ЗОЖ

Все началось с желания побаловать вкусной выпечкой собственную семью, признается мастерица:
"Профессионального образования у меня нет. По профессии – я мама четверых детей, и все дома любят сладкое. В какой-то момент хобби переросло в любимую работу".
Татьянины торты и пирожные быстро распробовали сначала в Джанкое, а потом и в других городах Крыма. Вот уже десять лет она готовит десерты на заказ, вместе с супругом открыла небольшой кондитерский цех, а теперь еще и кормит вкусностями посетителей двух небольших семейных кондитерских в родном городе. Печет шифоновые бисквиты, лепит трехмерные фигуры из пластичного шоколада – удивляет. В рецептуре предпочитает натуральность – никакой "химии":
"Стараюсь следить за модой в оформлении, но по вкусовым качествам придерживаюсь классики. У нас все калорийное, вкусное, жирное, без искусственных ароматизаторов, заменителей сливок и так далее. Думаю, натуральная классика всегда будет в моде. Это и есть здоровое питание. Главное, угощаться в меру", – улыбается собеседница агентства.
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Кулинарное искусство из Джанкоя

"Я ни с кем специально сама не связывалась. Меня нашли в соцсетях, написали сначала в WhatsApp. Я не поверила, решила, что это обман или шутка. Потом уже позвонили и подтвердили приглашение", – делится Татьяна.
И вот 10 января кондитер-самоучка их крымского Джанкоя оказалась в эфире телеканала "Пятница". В ее руках – лаймовый бисквит с кремом из сыра маскарпоне и кусочками гуавы в соусе из манго и маракуи, с причудливым украшением в виде шоколадной змеи и съедобных цветов лотоса. Это произведение кулинарного искусства доделывала буквально за несколько часов до отъезда в Москву. Везла в большом холодильном боксе и сама не верила, что действительно окажется "в телевизоре".

Сладкое закулисье

"В итоге на съемках волнение ушло сразу же. Подход к людям съемочная группа находит моментально. Все участники – друзья и коллеги, конкуренции не чувствуется совершенно. Ренат Агзамов (ведущий шоу - ред.) раньше казался мне очень строгим. А на самом деле он очень позитивный и добрый человек, который всегда поддержит и подбодрит".
Съемочный день длился с 6 часов утра до 10 вечера. На приготовление главного полуфинального торта участникам дали три часа. Затем добавили еще 30 минут, "чтобы успели закончить декор". По словам Татьяны, работалось относительно легко, но не без нюансов: "Тяжелые условия в том, что одна духовка, два миксера, один холодильник и все это надо распределить между участниками".

"Люди в нас верят"

В итоге полуфинал покорен. Теперь крымчанка рассчитывает увезти из столицы призовой миллион рублей "на открытие небольшой кофейни". Для этого в конце зимы снова отправится в столицу и примет участие в финальном поединке лучших кондитеров страны, который зрителям покажут уже весной. Боевой дух помогают сохранять муж, четверо сыновей и тысячи поклонников:
"В городе теперь узнают, и я была очень приятно удивлена той большой поддержке, которая была из нашего города. У меня тысячи сообщений и множество звонков. Очень приятно, что люди в нас верят. Значит, мы находимся в том месте, где должны быть", – констатирует Ломакина.
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