https://crimea.ria.ru/20221204/assotsiatsiya-kulinarov-kryma-raskryla-spisok-vkusneyshikh-blyud-poluostrova-1125638782.html

Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова

Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова

Кулинарная визитка Крыма - это не только самса и чебуреки, сейчас на полуострове активно развивается гастрономическая культура, открываются сыроварни и... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T03:37

2022-12-04T03:37

2022-12-04T03:37

крым

общество

туризм

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Кулинарная визитка Крыма - это не только самса и чебуреки, сейчас на полуострове активно развивается гастрономическая культура, открываются сыроварни и винодельни и уделяется внимание местным продуктам в приготовлении блюд. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.В контексте кулинарии и гастрономии Крым, в понимании эксперта, достаточно обширный регион."Если говорить о Ялте, мы все знаем бренд в виде ялтинского лука. Южный берег — это еще и шикарные фрукты, тот же инжир. Это не просто фрукт — когда идет сезон, его начинают добавлять в блюда, от соусов до десертов", — привела пример Птицына.В северной (степной) части полуострова, по словам эксперта, наиболее развита фермерская продукция: "Например, выращивается перепелка, также начало развиваться очень много хозяйств по разведению, к примеру, форелевое".Еще одна из кулинарных "визиток" Крыма — черноморская барабулька. Рецепты приготовления этой рыбы и способы подачи, благодаря стараниям местных поваров, могут удивить и восхитить.Все больше поклонников собирают местные вина в сочетании с крафтовыми сырами.Карликовые козы и авторский продукт: как ростовчанин стал крымским сыроваром >>Туристам в Крыму она советует лично познакомиться с развивающейся многонациональной кухней региона."Я с огромным удовольствием приглашаю всех гостей и туристов в наш регион, потому что мы достигли такого понимания в ресторации, что наши шефы даже простое блюдо делают в современной подаче. Приезжают москвичи, наши коллеги, и восторгаются нашими шефами. В каждом регионе нашей республики есть чему удивиться", — уверена эксперт.

https://crimea.ria.ru/20210911/lukovaya-gordost-iz-chego-v-krymu-pletut-fioletovye-kosy-1120826518.html

https://crimea.ria.ru/20221127/nastoyaschiy-krymskiy-fastfud-mostik-uznal-vekovoy-retsept-ot-karaimov-1125549552.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

крым, общество, туризм в крыму