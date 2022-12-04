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Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221204/assotsiatsiya-kulinarov-kryma-raskryla-spisok-vkusneyshikh-blyud-poluostrova-1125638782.html
Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
Кулинарная визитка Крыма - это не только самса и чебуреки, сейчас на полуострове активно развивается гастрономическая культура, открываются сыроварни и... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T03:37
2022-12-04T03:37
крым
общество
туризм
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Кулинарная визитка Крыма - это не только самса и чебуреки, сейчас на полуострове активно развивается гастрономическая культура, открываются сыроварни и винодельни и уделяется внимание местным продуктам в приготовлении блюд. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.В контексте кулинарии и гастрономии Крым, в понимании эксперта, достаточно обширный регион."Если говорить о Ялте, мы все знаем бренд в виде ялтинского лука. Южный берег — это еще и шикарные фрукты, тот же инжир. Это не просто фрукт — когда идет сезон, его начинают добавлять в блюда, от соусов до десертов", — привела пример Птицына.В северной (степной) части полуострова, по словам эксперта, наиболее развита фермерская продукция: "Например, выращивается перепелка, также начало развиваться очень много хозяйств по разведению, к примеру, форелевое".Еще одна из кулинарных "визиток" Крыма — черноморская барабулька. Рецепты приготовления этой рыбы и способы подачи, благодаря стараниям местных поваров, могут удивить и восхитить.Все больше поклонников собирают местные вина в сочетании с крафтовыми сырами.Карликовые козы и авторский продукт: как ростовчанин стал крымским сыроваром &gt;&gt;Туристам в Крыму она советует лично познакомиться с развивающейся многонациональной кухней региона."Я с огромным удовольствием приглашаю всех гостей и туристов в наш регион, потому что мы достигли такого понимания в ресторации, что наши шефы даже простое блюдо делают в современной подаче. Приезжают москвичи, наши коллеги, и восторгаются нашими шефами. В каждом регионе нашей республики есть чему удивиться", — уверена эксперт.
https://crimea.ria.ru/20210911/lukovaya-gordost-iz-chego-v-krymu-pletut-fioletovye-kosy-1120826518.html
https://crimea.ria.ru/20221127/nastoyaschiy-krymskiy-fastfud-mostik-uznal-vekovoy-retsept-ot-karaimov-1125549552.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
крым, общество, туризм в крыму
Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова

Глава Ассоциации кулинаров Крыма рассказала, чем может удивить туриста полуостров

03:37 04.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Кулинарная визитка Крыма - это не только самса и чебуреки, сейчас на полуострове активно развивается гастрономическая культура, открываются сыроварни и винодельни и уделяется внимание местным продуктам в приготовлении блюд. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.
В контексте кулинарии и гастрономии Крым, в понимании эксперта, достаточно обширный регион.
"Если говорить о Ялте, мы все знаем бренд в виде ялтинского лука. Южный берег — это еще и шикарные фрукты, тот же инжир. Это не просто фрукт — когда идет сезон, его начинают добавлять в блюда, от соусов до десертов", — привела пример Птицына.
Лук - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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В северной (степной) части полуострова, по словам эксперта, наиболее развита фермерская продукция: "Например, выращивается перепелка, также начало развиваться очень много хозяйств по разведению, к примеру, форелевое".
Еще одна из кулинарных "визиток" Крыма — черноморская барабулька. Рецепты приготовления этой рыбы и способы подачи, благодаря стараниям местных поваров, могут удивить и восхитить.
Все больше поклонников собирают местные вина в сочетании с крафтовыми сырами.

"Все больше внимания уделяется локальному продукту. Открылось очень много сыроварен, практически в каждом районе. Сыры в гармонии с винами стали частью гастрономического туризма. Заезжая на винодельни или сыроварню, можно сочетать и то, и другое, и получать наслаждение", — говорит эксперт.

Карликовые козы и авторский продукт: как ростовчанин стал крымским сыроваром >>
Туристам в Крыму она советует лично познакомиться с развивающейся многонациональной кухней региона.
"Я с огромным удовольствием приглашаю всех гостей и туристов в наш регион, потому что мы достигли такого понимания в ресторации, что наши шефы даже простое блюдо делают в современной подаче. Приезжают москвичи, наши коллеги, и восторгаются нашими шефами. В каждом регионе нашей республики есть чему удивиться", — уверена эксперт.
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Настоящий крымский фастфуд: Мостик узнал вековой рецепт от караимов
 
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Заголовок открываемого материала
03:37Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
00:01Погода нелетная: прогноз для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 декабря
20:24Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения
20:01Главные события и заявления дня: 3 декабря
19:47На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
19:27Россия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности
18:54Куда российские туристы предпочитают ездить "за древностями"
18:33Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе
18:01Сельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями Минэка
17:30Песков: никакой новой информации о мобилизации нет
16:50Метановые "факелы" в Крыму и прямой эфир из СИЗО: топ новостей недели
16:03В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО
15:35В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки
15:01Ситуация на линии соприкосновения: сводка за сутки
14:18Крымчанин Карякин решил баллотироваться на пост президента ФШР
13:47В Брянской области отменили новогодний салют
13:05В Севастополе создают Херсонес из пряников
12:44В Симферополе пара обокрала супермаркет
12:39Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области
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