https://crimea.ria.ru/20221204/assotsiatsiya-kulinarov-kryma-raskryla-spisok-vkusneyshikh-blyud-poluostrova-1125638782.html
Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
Кулинарная визитка Крыма - это не только самса и чебуреки, сейчас на полуострове активно развивается гастрономическая культура, открываются сыроварни и... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T03:37
2022-12-04T03:37
2022-12-04T03:37
крым
общество
туризм
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Кулинарная визитка Крыма - это не только самса и чебуреки, сейчас на полуострове активно развивается гастрономическая культура, открываются сыроварни и винодельни и уделяется внимание местным продуктам в приготовлении блюд. Об этом РИА Новости Крым рассказала председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.В контексте кулинарии и гастрономии Крым, в понимании эксперта, достаточно обширный регион."Если говорить о Ялте, мы все знаем бренд в виде ялтинского лука. Южный берег — это еще и шикарные фрукты, тот же инжир. Это не просто фрукт — когда идет сезон, его начинают добавлять в блюда, от соусов до десертов", — привела пример Птицына.В северной (степной) части полуострова, по словам эксперта, наиболее развита фермерская продукция: "Например, выращивается перепелка, также начало развиваться очень много хозяйств по разведению, к примеру, форелевое".Еще одна из кулинарных "визиток" Крыма — черноморская барабулька. Рецепты приготовления этой рыбы и способы подачи, благодаря стараниям местных поваров, могут удивить и восхитить.Все больше поклонников собирают местные вина в сочетании с крафтовыми сырами.Карликовые козы и авторский продукт: как ростовчанин стал крымским сыроваром >>Туристам в Крыму она советует лично познакомиться с развивающейся многонациональной кухней региона."Я с огромным удовольствием приглашаю всех гостей и туристов в наш регион, потому что мы достигли такого понимания в ресторации, что наши шефы даже простое блюдо делают в современной подаче. Приезжают москвичи, наши коллеги, и восторгаются нашими шефами. В каждом регионе нашей республики есть чему удивиться", — уверена эксперт.
https://crimea.ria.ru/20210911/lukovaya-gordost-iz-chego-v-krymu-pletut-fioletovye-kosy-1120826518.html
https://crimea.ria.ru/20221127/nastoyaschiy-krymskiy-fastfud-mostik-uznal-vekovoy-retsept-ot-karaimov-1125549552.html
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
крым, общество, туризм в крыму
Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
Глава Ассоциации кулинаров Крыма рассказала, чем может удивить туриста полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Кулинарная визитка Крыма - это не только самса и чебуреки, сейчас на полуострове активно развивается гастрономическая культура, открываются сыроварни и винодельни и уделяется внимание местным продуктам в приготовлении блюд. Об этом РИА Новости Крым
рассказала председатель Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя Александра Птицына.
В контексте кулинарии и гастрономии Крым, в понимании эксперта, достаточно обширный регион.
"Если говорить о Ялте, мы все знаем бренд в виде ялтинского лука. Южный берег — это еще и шикарные фрукты, тот же инжир. Это не просто фрукт — когда идет сезон, его начинают добавлять в блюда, от соусов до десертов", — привела пример Птицына.
В северной (степной) части полуострова, по словам эксперта, наиболее развита фермерская продукция: "Например, выращивается перепелка, также начало развиваться очень много хозяйств по разведению, к примеру, форелевое".
Еще одна из кулинарных "визиток" Крыма — черноморская барабулька. Рецепты приготовления этой рыбы и способы подачи, благодаря стараниям местных поваров, могут удивить и восхитить.
Все больше поклонников собирают местные вина в сочетании с крафтовыми сырами.
"Все больше внимания уделяется локальному продукту. Открылось очень много сыроварен, практически в каждом районе. Сыры в гармонии с винами стали частью гастрономического туризма. Заезжая на винодельни или сыроварню, можно сочетать и то, и другое, и получать наслаждение", — говорит эксперт.
Туристам в Крыму она советует лично познакомиться с развивающейся многонациональной кухней региона.
"Я с огромным удовольствием приглашаю всех гостей и туристов в наш регион, потому что мы достигли такого понимания в ресторации, что наши шефы даже простое блюдо делают в современной подаче. Приезжают москвичи, наши коллеги, и восторгаются нашими шефами. В каждом регионе нашей республики есть чему удивиться", — уверена эксперт.