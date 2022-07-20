https://crimea.ria.ru/20220720/otstavte-eto-nemedlenno-komu-nelzya-est-torty-1123909417.html

Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты

Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты

Детям, а также женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и мужчинам после 50 с сердечными болезнями лучше отказаться от употребления тортов и пирожных. Об РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T21:26

2022-07-20T21:26

2022-07-20T21:26

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Детям, а также женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и мужчинам после 50 с сердечными болезнями лучше отказаться от употребления тортов и пирожных. Об этом в комментарии URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.Диетолог подчеркнул, что торт — слишком сладкий и жирный продукт, поэтому его употребление может спровоцировать появление и развитие возрастных болезней."Производители очень часто жиры делают на пальмовом масле, на большом количестве так называемых спредов, с большим количеством трансжиров. Вот такое сочетание сахар и жир — это то, что ведет к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возвратным болезням", — отметил специалист.Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что свежую мяту можно использовать как средство от переедания, благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее.

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2022

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