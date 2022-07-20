https://crimea.ria.ru/20220720/otstavte-eto-nemedlenno-komu-nelzya-est-torty-1123909417.html
Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты
Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты
Детям, а также женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и мужчинам после 50 с сердечными болезнями лучше отказаться от употребления тортов и пирожных. Об РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T21:26
2022-07-20T21:26
2022-07-20T21:26
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119264788_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_49fc9f9b4aea2212ca4288215c4e066e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Детям, а также женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и мужчинам после 50 с сердечными болезнями лучше отказаться от употребления тортов и пирожных. Об этом в комментарии URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.Диетолог подчеркнул, что торт — слишком сладкий и жирный продукт, поэтому его употребление может спровоцировать появление и развитие возрастных болезней."Производители очень часто жиры делают на пальмовом масле, на большом количестве так называемых спредов, с большим количеством трансжиров. Вот такое сочетание сахар и жир — это то, что ведет к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возвратным болезням", — отметил специалист.Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что свежую мяту можно использовать как средство от переедания, благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119264788_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_12a4f13f22e280e464a700571652f57a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты
Диетолог Гинзбург советует детям и женщинам после 40 лет отказаться от тортов и пирожных
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Детям, а также женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и мужчинам после 50 с сердечными болезнями лучше отказаться от употребления тортов и пирожных. Об этом в комментарии URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
"Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягченные наследственностью, например, диабет у мамы, ей торт не следует есть. Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет", — перечислил Гинзбург.
Диетолог подчеркнул, что торт — слишком сладкий и жирный продукт, поэтому его употребление может спровоцировать появление и развитие возрастных болезней.
"Производители очень часто жиры делают на пальмовом масле, на большом количестве так называемых спредов, с большим количеством трансжиров. Вот такое сочетание сахар и жир — это то, что ведет к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возвратным болезням", — отметил специалист.
Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что свежую мяту можно использовать как средство от переедания
, благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее.