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Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты
Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты
Детям, а также женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и мужчинам после 50 с сердечными болезнями лучше отказаться от употребления тортов и пирожных. Об РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T21:26
2022-07-20T21:26
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Детям, а также женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и мужчинам после 50 с сердечными болезнями лучше отказаться от употребления тортов и пирожных. Об этом в комментарии URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.Диетолог подчеркнул, что торт — слишком сладкий и жирный продукт, поэтому его употребление может спровоцировать появление и развитие возрастных болезней."Производители очень часто жиры делают на пальмовом масле, на большом количестве так называемых спредов, с большим количеством трансжиров. Вот такое сочетание сахар и жир — это то, что ведет к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возвратным болезням", — отметил специалист.Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что свежую мяту можно использовать как средство от переедания, благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее.
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здоровье, общество
Отставьте это немедленно: кому нельзя есть торты

Диетолог Гинзбург советует детям и женщинам после 40 лет отказаться от тортов и пирожных

21:26 20.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Детям, а также женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и мужчинам после 50 с сердечными болезнями лучше отказаться от употребления тортов и пирожных. Об этом в комментарии URA.RU заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
"Если перед нами женщина, которой больше 40 лет, у которой имеются уже признаки какого-то абдоминального ожирения, отягченные наследственностью, например, диабет у мамы, ей торт не следует есть. Пирожные не следует есть и детям. Нельзя их есть мужчинам старше 50 лет, у которых гипертоническая болезнь или атеросклероз. И понятно, что торт не надо есть тем, у кого сахарный диабет", — перечислил Гинзбург.
Диетолог подчеркнул, что торт — слишком сладкий и жирный продукт, поэтому его употребление может спровоцировать появление и развитие возрастных болезней.
"Производители очень часто жиры делают на пальмовом масле, на большом количестве так называемых спредов, с большим количеством трансжиров. Вот такое сочетание сахар и жир — это то, что ведет к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возвратным болезням", — отметил специалист.
Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что свежую мяту можно использовать как средство от переедания, благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее.
 
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