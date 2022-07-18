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Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья
Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья
благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает радио Sputnik. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T21:58
2022-07-18T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Свежую мяту можно использовать как средство от переедания, благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает радио Sputnik.По мнению специалиста, вкусная еда - один из способов получить удовольствие. Но остановиться вовремя могут не все, в результате у некоторых случаются приступы переедания. Чтобы этого не случалось, достаточно добавить в еду или напиток немного свежей мяты, которая поможет быстрее высвободить "гормон счастья" - эндорфин."Соответственно, при употреблении мяты в пищу возникает реакция нашего мозга, возникает ощущение, что с нами случилось какое-то радостное и приятное событие. Это может заменить ощущение радости от употребления больших объемов еды", – объяснила Залетова.Ранее врач-терапевт Ярослав Ашихмин назвал продукты, делающие нас умнее.
https://crimea.ria.ru/20220411/kardiolog-posovetovala-rastenie-ot-vsekh-bolezney-1122881918.html
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здоровье, вкусно и полезно, совет эксперта
Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья

Свежая мята помогает быстрее получить удовольствие от еды

21:58 18.07.2022
 
© Фото: pexels.comЕда
Еда
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Свежую мяту можно использовать как средство от переедания, благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает радио Sputnik.
По мнению специалиста, вкусная еда - один из способов получить удовольствие. Но остановиться вовремя могут не все, в результате у некоторых случаются приступы переедания. Чтобы этого не случалось, достаточно добавить в еду или напиток немного свежей мяты, которая поможет быстрее высвободить "гормон счастья" - эндорфин.
Таким свойством мята обязана особому эфирному маслу в своем составе - ментолу, играющему важную роль в регуляции настроения человека. Благодаря ментолу человек не только чувствует себя счастливее, но и быстрее получает чувство сытости.
"Соответственно, при употреблении мяты в пищу возникает реакция нашего мозга, возникает ощущение, что с нами случилось какое-то радостное и приятное событие. Это может заменить ощущение радости от употребления больших объемов еды", – объяснила Залетова.
Ранее врач-терапевт Ярослав Ашихмин назвал продукты, делающие нас умнее.
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