https://crimea.ria.ru/20220718/dietolog-nazvala-chudo-travu-ot-pereedaniya-i-dlya-schastya-1123871015.html
Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья
Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья
благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает радио Sputnik. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T21:58
2022-07-18T21:58
2022-07-18T21:58
здоровье
вкусно и полезно
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Свежую мяту можно использовать как средство от переедания, благодаря ей чувство насыщения приходит быстрее. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова, передает радио Sputnik.По мнению специалиста, вкусная еда - один из способов получить удовольствие. Но остановиться вовремя могут не все, в результате у некоторых случаются приступы переедания. Чтобы этого не случалось, достаточно добавить в еду или напиток немного свежей мяты, которая поможет быстрее высвободить "гормон счастья" - эндорфин."Соответственно, при употреблении мяты в пищу возникает реакция нашего мозга, возникает ощущение, что с нами случилось какое-то радостное и приятное событие. Это может заменить ощущение радости от употребления больших объемов еды", – объяснила Залетова.Ранее врач-терапевт Ярослав Ашихмин назвал продукты, делающие нас умнее.
https://crimea.ria.ru/20220411/kardiolog-posovetovala-rastenie-ot-vsekh-bolezney-1122881918.html
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здоровье, вкусно и полезно, совет эксперта
Диетолог назвала чудо-траву от переедания и для счастья
Свежая мята помогает быстрее получить удовольствие от еды