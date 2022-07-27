https://crimea.ria.ru/20220727/dietolog-nazval-neozhidannyy-produkt-dlya-dolgoy-zhizni-1123965741.html

Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни

Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни

Победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни поможет соевый сыр тофу. Об этом рассказал диетолог директор Самарского НИИ диетологии и... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T07:31

2022-07-27T07:31

2022-07-27T07:31

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни поможет соевый сыр тофу. Об этом рассказал диетолог директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, пишет URA.RU.Еще одним бесценным веществом в составе тофу являются изофлавоны, обладающие противовоспалительным действием - это защищает организм от возрастных болезней. Но особенно соевый сыр полезен женщинам старшего возраста: из-за содержания в нем фитоэстрогена продукт способен тормозить наступление климакса и снижать его проявления.Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова назвала самый полезный фрукт для сердца.

https://crimea.ria.ru/20220411/kardiolog-posovetovala-rastenie-ot-vsekh-bolezney-1122881918.html

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здоровье, совет эксперта