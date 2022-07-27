https://crimea.ria.ru/20220727/dietolog-nazval-neozhidannyy-produkt-dlya-dolgoy-zhizni-1123965741.html
Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни
Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни
Победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни поможет соевый сыр тофу. Об этом рассказал диетолог директор Самарского НИИ диетологии и... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T07:31
2022-07-27T07:31
2022-07-27T07:31
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/39/1118423946_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_6238bda0987160b370aecd75a744d87c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни поможет соевый сыр тофу. Об этом рассказал диетолог директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, пишет URA.RU.Еще одним бесценным веществом в составе тофу являются изофлавоны, обладающие противовоспалительным действием - это защищает организм от возрастных болезней. Но особенно соевый сыр полезен женщинам старшего возраста: из-за содержания в нем фитоэстрогена продукт способен тормозить наступление климакса и снижать его проявления.Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова назвала самый полезный фрукт для сердца.
https://crimea.ria.ru/20220411/kardiolog-posovetovala-rastenie-ot-vsekh-bolezney-1122881918.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/39/1118423946_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_52ebf4d191ebfca8a0230afb2ae9c2de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, совет эксперта
Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни
Диетолог Гинзбург: чтобы долго жить включите в рацион соевый сыр