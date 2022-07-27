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Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни
Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни
Победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни поможет соевый сыр тофу. Об этом рассказал диетолог директор Самарского НИИ диетологии и... РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T07:31
2022-07-27T07:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни поможет соевый сыр тофу. Об этом рассказал диетолог директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, пишет URA.RU.Еще одним бесценным веществом в составе тофу являются изофлавоны, обладающие противовоспалительным действием - это защищает организм от возрастных болезней. Но особенно соевый сыр полезен женщинам старшего возраста: из-за содержания в нем фитоэстрогена продукт способен тормозить наступление климакса и снижать его проявления.Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова назвала самый полезный фрукт для сердца.
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здоровье, совет эксперта
Диетолог назвал неожиданный продукт для долгой жизни

Диетолог Гинзбург: чтобы долго жить включите в рацион соевый сыр

07:31 27.07.2022
 
© Фото: pixabay.comДегустация сыра и вина
Дегустация сыра и вина
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Победить возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни поможет соевый сыр тофу. Об этом рассказал диетолог директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, пишет URA.RU.
По словам Гинзбурга, полезность продукта обусловлена высоким содержанием качественного белка. В силу своего состава этот белок отличается от животного, он способствует нормализации холестеринового обмена и профилактике атеросклероза, таким образом помогая продлить жизнь.
Еще одним бесценным веществом в составе тофу являются изофлавоны, обладающие противовоспалительным действием - это защищает организм от возрастных болезней. Но особенно соевый сыр полезен женщинам старшего возраста: из-за содержания в нем фитоэстрогена продукт способен тормозить наступление климакса и снижать его проявления.
Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова назвала самый полезный фрукт для сердца.
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