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ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые
ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 31.01.2025
ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые
Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Херсонской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T12:07
2025-01-31T12:07
2025-01-31T13:05
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Херсонской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, раненой оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась."В Алешках пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба доставлены на лечение в Алешкинскую ЦРБ", - уточняет Сальдо.При обстреле села Старая Збурьевка Голопристанского муниципального округа ранение получила женщина 1956 года рождения, ее госпитализировали в Скадовскую больницу."Вражеским обстрелам также подверглись Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха и Пролетарка. Всего враг выпустил по населенным пунктам левобережья более 40 боеприпасов", - сообщил губернатор.Ранее сообщалось, что десять мирных жителей ранены при ударе со стороны ВСУ по зданию больницы в центре Горловки в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской областиМассированная атака на Ростовскую область – что известноДвухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской области
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новости, новые регионы россии
ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые
В Херсонской области в результате обстрелов ВСУ дин человек погиб и четыре ранены - Сальдо
12:07 31.01.2025 (обновлено: 13:05 31.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Херсонской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате террористических обстрелов 30 января в селе Каиры Горностаевского муниципального округа погиб местный житель 1965 года рождения. Получила легкую травму местная жительница 1964 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, раненой оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
"В Алешках пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба доставлены на лечение в Алешкинскую ЦРБ", - уточняет Сальдо.
При обстреле села Старая Збурьевка Голопристанского муниципального округа ранение получила женщина 1956 года рождения, ее госпитализировали в Скадовскую больницу.
"Вражеским обстрелам также подверглись Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха и Пролетарка. Всего враг выпустил по населенным пунктам левобережья более 40 боеприпасов", - сообщил губернатор.
Ранее сообщалось, что десять мирных жителей ранены
при ударе со стороны ВСУ по зданию больницы в центре Горловки в ДНР.
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