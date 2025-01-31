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ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые

ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 31.01.2025

ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Херсонской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T12:07

2025-01-31T12:07

2025-01-31T13:05

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Херсонской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, раненой оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась."В Алешках пострадали два человека — мужчина и женщина. Оба доставлены на лечение в Алешкинскую ЦРБ", - уточняет Сальдо.При обстреле села Старая Збурьевка Голопристанского муниципального округа ранение получила женщина 1956 года рождения, ее госпитализировали в Скадовскую больницу."Вражеским обстрелам также подверглись Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха и Пролетарка. Всего враг выпустил по населенным пунктам левобережья более 40 боеприпасов", - сообщил губернатор.Ранее сообщалось, что десять мирных жителей ранены при ударе со стороны ВСУ по зданию больницы в центре Горловки в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской областиМассированная атака на Ростовскую область – что известноДвухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новости, новые регионы россии