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Массированная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Массированная атака на Ростовскую область – что известно
Массированная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Массированная атака на Ростовскую область – что известно
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T05:56
2025-01-31T06:06
ростовская область
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его словам, в течение ночи над городами и районами сбили 25 БПЛА.Слюсарь отметил, что пострадавших в результате атак нет, но есть повреждения. "В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется", - добавил он.Вечером в четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.Накануне над Крымом были сбиты два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пво
Массированная атака на Ростовскую область – что известно

Над Ростовской областью уничтожили 25 беспилотников

05:56 31.01.2025 (обновлено: 06:06 31.01.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в течение ночи над городами и районами сбили 25 БПЛА.
"Всего было уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах", - написал он в Telegram.
Слюсарь отметил, что пострадавших в результате атак нет, но есть повреждения.
"В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется", - добавил он.
Вечером в четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.
Накануне над Крымом были сбиты два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасностьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПВО
 
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