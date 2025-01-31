https://crimea.ria.ru/20250131/massirovannaya-ataka-na-rostovskuyu-oblast--chto-izvestno-1143818722.html

Массированная атака на Ростовскую область – что известно

Массированная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Массированная атака на Ростовскую область – что известно

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T05:56

2025-01-31T05:56

2025-01-31T06:06

ростовская область

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его словам, в течение ночи над городами и районами сбили 25 БПЛА.Слюсарь отметил, что пострадавших в результате атак нет, но есть повреждения. "В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется", - добавил он.Вечером в четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.Накануне над Крымом были сбиты два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пво