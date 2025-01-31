Массированная атака на Ростовскую область – что известно
Над Ростовской областью уничтожили 25 беспилотников
05:56 31.01.2025 (обновлено: 06:06 31.01.2025)
© Пресс-служба концерна "Калашников"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в течение ночи над городами и районами сбили 25 БПЛА.
"Всего было уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах", - написал он в Telegram.
Слюсарь отметил, что пострадавших в результате атак нет, но есть повреждения.
"В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется", - добавил он.
Вечером в четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.
Накануне над Крымом были сбиты два украинских беспилотника. Также в среду вечером средства противовоздушной обороны РФ сбили над территорией Крыма три дрона. В ночь на среду средства российской ПВО сбили над регионами РФ 104 беспилотника, в том числе 47 – над Курской областью и 27 – над Брянской областью.
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