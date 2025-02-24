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Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%

Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50% - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%

Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов РФ и США. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T23:32

2025-02-24T23:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложение президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов РФ и США. Об этом глава государства заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.И выразил мнение, что Россия и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50%, Китай мог бы присоединиться."Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика, там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений, по другим очень серьезном вопросам, поэтому это дело Китайской Народной Республики, но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: соединенные Штаты сократили бы на 50% и мы сократили бы на 50%, а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет", – сказал Путин.А говоря о "требованиях" Европы к России, российский лидер предложил европейским странам со своими требованиями "посидеть дома" и подумать, "как они дошли до жизни такой"."Они на протяжении тысячелетия требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже пусть требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают на тем, как они дошли до жизни такой", – сказал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, сша, китай, сотрудничество, политика, в мире