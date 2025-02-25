Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 25 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250225/kakoy-segodnya-prazdnik-25-fevralya-1135187076.html
Какой сегодня праздник: 25 февраля
Какой сегодня праздник: 25 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Какой сегодня праздник: 25 февраля
25 февраля на Руси пекли рыбные пироги. В 1836 году был запатентован револьвер Кольт, в 1992 году было образовано Российское космическое агентство. А еще 25... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T00:00
2025-02-25T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0b/1118717682_28:534:2310:1818_1920x0_80_0_0_f6b1c43d8c3e1abed2325517aef8aa77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 25 февраля на Руси пекли рыбные пироги. В 1836 году был запатентован револьвер Кольт, в 1992 году было образовано Российское космическое агентство. А еще 25 февраля родились режиссер Алексей Балабанов и художник Пьер Ренуар.Что празднуют в миреНа Руси 25 февраля отмечали Алексея Рыбного. Этот праздник посвящен митрополиту Алексию, государственному деятелю и дипломату XIV века. Считалось, что на Алексия начинает таять снег, что благоприятно сказывается на ловле рыбы. В этот день хозяйки готовили рыбные блюда, главным из которых были расстегаи.В Краснодарском крае отмечают День экономиста, а в Башкортостане – День Государственного флага Республики.Еще сегодня День открытия спирта и День арахиса в шоколаде. Именины у Алексия, Антония, Евгения, Марии, Мелетия.Знаменательные событияВ 1836 году американский оружейник Сэмюэл Кольт получил патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра – первый автоматический "Кольт".В 1956 году на ХХ съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Иосифа Сталина.В 1992 году было образовано Российское космическое агентство, являющееся правопреемником Министерства общего машиностроения СССР.Кто родился25 февраля 1707 года родился итальянский драматург Карло Гольдони, основоположник итальянской буржуазной драмы. За один только 1750 год он написал 16 комедий. В их числе шедевры: "Лжец", "Кофейня", "Семейство антиквара", "Бабьи сплетни". А за период 1756-62 годов он написал еще около 60 пьес, включая знаменитую "Трактирщицу".В 1841 году на свет появился французский живописец, график и скульптор Пьер Огюст Ренуар. Он считается одной из ведущих фигур в импрессионизме. За все время живописец создал больше тысячи полотен. Писатель Октав Мирбо назвал Ренуара "единственным великим художником, не написавшим за свою жизнь ни одной печальной картины".А в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург) родился Алексей Балабанов – один из самых неоднозначных российских кинорежиссеров. Среди его фильмов – "Брат" с Сергеем Бодровым-младшим, "Про уродов и людей", "Груз 200", "Брат-2", "Жмурки", "Мне не больно", "Морфий".Также 25 февраля родились композитор Алексей Гарнизов, американская актриса Теа Леони, канадский певец Дэниел Паутер и другие.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0b/1118717682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9648c46d32c9631374f44a570e5d2922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 25 февраля

Что отмечают в России и в мире 25 февраля

00:00 25.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПироги
Пироги - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 25 февраля на Руси пекли рыбные пироги. В 1836 году был запатентован револьвер Кольт, в 1992 году было образовано Российское космическое агентство. А еще 25 февраля родились режиссер Алексей Балабанов и художник Пьер Ренуар.

Что празднуют в мире

На Руси 25 февраля отмечали Алексея Рыбного. Этот праздник посвящен митрополиту Алексию, государственному деятелю и дипломату XIV века. Считалось, что на Алексия начинает таять снег, что благоприятно сказывается на ловле рыбы. В этот день хозяйки готовили рыбные блюда, главным из которых были расстегаи.
В Краснодарском крае отмечают День экономиста, а в Башкортостане – День Государственного флага Республики.
Еще сегодня День открытия спирта и День арахиса в шоколаде. Именины у Алексия, Антония, Евгения, Марии, Мелетия.

Знаменательные события

В 1836 году американский оружейник Сэмюэл Кольт получил патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра – первый автоматический "Кольт".
В 1956 году на ХХ съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о разоблачении культа личности Иосифа Сталина.
В 1992 году было образовано Российское космическое агентство, являющееся правопреемником Министерства общего машиностроения СССР.

Кто родился

25 февраля 1707 года родился итальянский драматург Карло Гольдони, основоположник итальянской буржуазной драмы. За один только 1750 год он написал 16 комедий. В их числе шедевры: "Лжец", "Кофейня", "Семейство антиквара", "Бабьи сплетни". А за период 1756-62 годов он написал еще около 60 пьес, включая знаменитую "Трактирщицу".
В 1841 году на свет появился французский живописец, график и скульптор Пьер Огюст Ренуар. Он считается одной из ведущих фигур в импрессионизме. За все время живописец создал больше тысячи полотен. Писатель Октав Мирбо назвал Ренуара "единственным великим художником, не написавшим за свою жизнь ни одной печальной картины".
А в 1959 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург) родился Алексей Балабанов – один из самых неоднозначных российских кинорежиссеров. Среди его фильмов – "Брат" с Сергеем Бодровым-младшим, "Про уродов и людей", "Груз 200", "Брат-2", "Жмурки", "Мне не больно", "Морфий".
Также 25 февраля родились композитор Алексей Гарнизов, американская актриса Теа Леони, канадский певец Дэниел Паутер и другие.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 февраля
23:52Беспилотник в центре Севастополя и провал Зеленского: главное за день
23:41Крымский легкоатлет стал "бронзовым" призером на первенстве России
23:32Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%
23:16Путин: уход Зеленского будет на руку самой Украине
23:05Путин: Россия готова работать с США в области редкоземельных металлов
22:54В Керчи приостановят подачу газа
22:40Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут
22:21Встреча Трампа и Макрона: о чем говорили президенты
22:03Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем
21:47В Крыму растет заболеваемость ОРВИ
21:37Был истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперации
21:26Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина
21:17"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд
21:07В России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму
20:48Санкции против Центробанка: Россия с этим справляется уже полгода
20:32Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
20:1610 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
20:02В Крыму предупредили об очередном фейке в Telegram
Лента новостейМолния