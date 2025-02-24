https://crimea.ria.ru/20250224/v-krymu-rastet-zabolevaemost-orvi-1144439442.html

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ

В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T21:47

2025-02-24T21:47

2025-02-24T21:47

здравоохранение в крыму и севастополе

роспотребнадзор

новости

новости крыма

крым

севастополь

орви

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b51ed9297f8e868d8fdd67bae01f8f68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.В Севастополе за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 5,3%. В городе выявлено 5270 новых случаев.Из-за роста заболеваемости образовательные учреждения закрывают на карантин. В Крыму в 97 школах на дистанционном обучении 358 классов. В 39 детских садах закрыли 60 групп. На полном дистанционном обучении находится 10 школ.Ранее сообщалось, что три севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема заболеваемости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спадОРВИ наступает: в России выросло число заболевшихНовый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, новости, новости крыма, крым, севастополь, орви