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В Крыму растет заболеваемость ОРВИ
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В Крыму растет заболеваемость ОРВИ
В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T21:47
2025-02-24T21:47
2025-02-24T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.В Севастополе за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 5,3%. В городе выявлено 5270 новых случаев.Из-за роста заболеваемости образовательные учреждения закрывают на карантин. В Крыму в 97 школах на дистанционном обучении 358 классов. В 39 детских садах закрыли 60 групп. На полном дистанционном обучении находится 10 школ.Ранее сообщалось, что три севастопольские школы переведут на дистанционное обучение из-за подъема заболеваемости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спадОРВИ наступает: в России выросло число заболевшихНовый коронавирус из Китая – в Роспотребнадзоре оценили риски
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В Крыму растет заболеваемость ОРВИ
В Крыму больше 15 тысяч заболевших ОРВИ – Роспотребнадзор