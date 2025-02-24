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Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут
Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут
"Гранд Сервис Экспресс" отрывает продажу билетов на скорый поезд №183/184 "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T22:40
2025-02-24T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" отрывает продажу билетов на скорый поезд №183/184 "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.В этом году поезд вновь будет курсировать через Нижний Новгород.Первый рейс из Мурманска – 22 мая, из Севастополя – 19 мая. Продажа билетов открыта.Из Мурманска в Крым поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань. В его состав включены одноэтажные купейные вагоны классов 2Л и плацкартные вагоны (3Л и 3У).Вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь будут отправляться из Архангельска по пятницам в 19:39, прибывать в Архангельск по средам в 22:38.Ранее "Гранд Сервис Экспресс" сообщил об открытии продажи билетов на второй двухэтажный поезд в Крым сообщением Симферополь-Москва. Он будет курсировать один раз в четыре дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут

Поезд Мурманск – Севастополь пойдет через Нижний Новгород, билеты уже в продаже

22:40 24.02.2025
 
© "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" отрывает продажу билетов на скорый поезд №183/184 "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В этом году поезд вновь будет курсировать через Нижний Новгород.
"Поезд будет отправляться из Мурманска по четвергам в 23:10 и прибывать в Симферополь в понедельник в 16:00, в Севастополь – в 18:25. Из Севастополя поезд будет уходить по понедельникам в 00:15 (из Симферополя в 2:10) и прибывать в Мурманск по четвергам в 15:14", - говорится в сообщении.
Первый рейс из Мурманска – 22 мая, из Севастополя – 19 мая. Продажа билетов открыта.
Из Мурманска в Крым поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань. В его состав включены одноэтажные купейные вагоны классов 2Л и плацкартные вагоны (3Л и 3У).
Вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь будут отправляться из Архангельска по пятницам в 19:39, прибывать в Архангельск по средам в 22:38.
Ранее "Гранд Сервис Экспресс" сообщил об открытии продажи билетов на второй двухэтажный поезд в Крым сообщением Симферополь-Москва. Он будет курсировать один раз в четыре дня.
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