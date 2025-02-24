https://crimea.ria.ru/20250224/poezd-murmansk--sevastopol-otkrytie-prodazhi-biletov-i-marshrut-1144436740.html

Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут

Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Поезд Мурманск – Севастополь: открытие продажи билетов и маршрут

"Гранд Сервис Экспресс" отрывает продажу билетов на скорый поезд №183/184 "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T22:40

2025-02-24T22:40

2025-02-24T22:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" отрывает продажу билетов на скорый поезд №183/184 "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.В этом году поезд вновь будет курсировать через Нижний Новгород.Первый рейс из Мурманска – 22 мая, из Севастополя – 19 мая. Продажа билетов открыта.Из Мурманска в Крым поезд проследует через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и Тамань. В его состав включены одноэтажные купейные вагоны классов 2Л и плацкартные вагоны (3Л и 3У).Вагоны беспересадочного сообщения Архангельск – Севастополь будут отправляться из Архангельска по пятницам в 19:39, прибывать в Архангельск по средам в 22:38.Ранее "Гранд Сервис Экспресс" сообщил об открытии продажи билетов на второй двухэтажный поезд в Крым сообщением Симферополь-Москва. Он будет курсировать один раз в четыре дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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