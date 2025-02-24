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Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем
Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем
Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили еще два беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T22:03
2025-02-24T22:07
черное море
министерство обороны рф
происшествия
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили еще два беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Еще один вражеский дрон был уничтожен над территорией Брянской области, уточнили в Минобороны.Несколькими часами ранее над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ сбили 12 беспилотников ВСУ. Также в понедельник разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, поврежден фасад многоэтажки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской областиСистемы ПВО отработали над КрымомАтака беспилотников ВСУ на Крым - что известно
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РИА Новости Крым
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черное море, министерство обороны рф, происшествия, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем

Над Черным морем сбили еще два беспилотника ВСУ

22:03 24.02.2025 (обновлено: 22:07 24.02.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили еще два беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В период с 20:00 до 20:30 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, два из них – над акваторией Черного моря", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Еще один вражеский дрон был уничтожен над территорией Брянской области, уточнили в Минобороны.
Несколькими часами ранее над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ сбили 12 беспилотников ВСУ. Также в понедельник разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, поврежден фасад многоэтажки.
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