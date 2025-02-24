https://crimea.ria.ru/20250224/esche-dva-bespilotnika-vsu-sbili-nad-chernym-morem-1144447443.html

Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем

Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Еще два беспилотника ВСУ сбили над Черным морем

Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили еще два беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T22:03

2025-02-24T22:03

2025-02-24T22:07

черное море

министерство обороны рф

происшествия

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в понедельник сбили еще два беспилотника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Еще один вражеский дрон был уничтожен над территорией Брянской области, уточнили в Минобороны.Несколькими часами ранее над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ сбили 12 беспилотников ВСУ. Также в понедельник разведывательный беспилотник упал в районе проспекта Победы в Севастополе в результате работы средств радиоэлектронной борьбы, поврежден фасад многоэтажки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упавший дрон спровоцировал пожар на предприятии в Рязанской областиСистемы ПВО отработали над КрымомАтака беспилотников ВСУ на Крым - что известно

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, происшествия, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)