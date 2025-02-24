https://crimea.ria.ru/20250224/rossiya--moya-istoriya-v-artek-pribyl-multimediynyy-avtopoezd-1144446145.html
"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд
"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд - РИА Новости Крым, 24.02.2025
"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд
В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T21:17
2025-02-24T21:17
2025-02-24T21:29
мдц "артек"
крым
новости крыма
история
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144446567_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ae70c2a30f29614ff0e5b071ac1391e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Международного детского центра.Уникальный проект включает в себя экспозицию, посвященную истории России, где можно в интерактивном формате стать очевидцами значимых исторических событий и пообщаться с "цифровыми двойниками" выдающихся личностей - Екатеринаы II, князя Григория Потемкина, царевны Софьи Алексеевны и других. Закрепить информацию помогают интерактивные задания.Кроме того, ребятам предлагают познакомится с разными профессиями и даже попробывать себя в том или ином деле в рамках работы мобильный профориентационного центра "Россия – мои горизонты", включающего материалы Всероссийского проекта "Билет в будущее". Автопоезд смогут посетить все артековцы второй смены, уточнили в пресс-службе.Просветительский был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил коллектив "Артека" орденом ПочетаМузыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144446567_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f6506db3ab07526be4ea6c69aa97afe8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мдц "артек", крым, новости крыма, история, новости, общество
"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд
В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
21:17 24.02.2025 (обновлено: 21:29 24.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Международного детского центра.
"Основная задумка и цель – позволить артековцам прикоснуться к тысячелетней истории нашей страны, для того чтобы дети вспомнили, откуда мы все родом, что мы – единая страна, единый народ. Мы понимаем, что важно нести историческую информацию в массы и как можно большему количеству детей дать возможность прикоснуться к нашей истории", – цитирует пресс-служба руководителя проекта Максима Виноградова.
Уникальный проект включает в себя экспозицию, посвященную истории России, где можно в интерактивном формате стать очевидцами значимых исторических событий и пообщаться с "цифровыми двойниками" выдающихся личностей - Екатеринаы II, князя Григория Потемкина, царевны Софьи Алексеевны и других. Закрепить информацию помогают интерактивные задания.
Кроме того, ребятам предлагают познакомится с разными профессиями и даже попробывать себя в том или ином деле в рамках работы мобильный профориентационного центра "Россия – мои горизонты", включающего материалы Всероссийского проекта "Билет в будущее". Автопоезд смогут посетить все артековцы второй смены, уточнили в пресс-службе.
Просветительский был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: