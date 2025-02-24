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"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд
"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд - РИА Новости Крым, 24.02.2025
"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд
В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Международного детского центра.Уникальный проект включает в себя экспозицию, посвященную истории России, где можно в интерактивном формате стать очевидцами значимых исторических событий и пообщаться с "цифровыми двойниками" выдающихся личностей - Екатеринаы II, князя Григория Потемкина, царевны Софьи Алексеевны и других. Закрепить информацию помогают интерактивные задания.Кроме того, ребятам предлагают познакомится с разными профессиями и даже попробывать себя в том или ином деле в рамках работы мобильный профориентационного центра "Россия – мои горизонты", включающего материалы Всероссийского проекта "Билет в будущее". Автопоезд смогут посетить все артековцы второй смены, уточнили в пресс-службе.Просветительский был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил коллектив "Артека" орденом ПочетаМузыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
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мдц "артек", крым, новости крыма, история, новости, общество
"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд

В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"

21:17 24.02.2025 (обновлено: 21:29 24.02.2025)
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
В Артек прибыл мультимедийный автопоезд Россия – моя история
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Международного детского центра.
"Основная задумка и цель – позволить артековцам прикоснуться к тысячелетней истории нашей страны, для того чтобы дети вспомнили, откуда мы все родом, что мы – единая страна, единый народ. Мы понимаем, что важно нести историческую информацию в массы и как можно большему количеству детей дать возможность прикоснуться к нашей истории", – цитирует пресс-служба руководителя проекта Максима Виноградова.
Уникальный проект включает в себя экспозицию, посвященную истории России, где можно в интерактивном формате стать очевидцами значимых исторических событий и пообщаться с "цифровыми двойниками" выдающихся личностей - Екатеринаы II, князя Григория Потемкина, царевны Софьи Алексеевны и других. Закрепить информацию помогают интерактивные задания.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
В Артек прибыл мультимедийный автопоезд Россия – моя история
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
Кроме того, ребятам предлагают познакомится с разными профессиями и даже попробывать себя в том или ином деле в рамках работы мобильный профориентационного центра "Россия – мои горизонты", включающего материалы Всероссийского проекта "Билет в будущее". Автопоезд смогут посетить все артековцы второй смены, уточнили в пресс-службе.
Просветительский был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
В Артек прибыл мультимедийный автопоезд Россия – моя история
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история"
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