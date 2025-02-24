https://crimea.ria.ru/20250224/rossiya--moya-istoriya-v-artek-pribyl-multimediynyy-avtopoezd-1144446145.html

"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд

"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд - РИА Новости Крым, 24.02.2025

"Россия – моя история": в "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд

В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T21:17

2025-02-24T21:17

2025-02-24T21:29

мдц "артек"

крым

новости крыма

история

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144446567_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ae70c2a30f29614ff0e5b071ac1391e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. В "Артек" прибыл мультимедийный автопоезд "Россия – моя история" с интерактивной экспозицией об истории страны. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Международного детского центра.Уникальный проект включает в себя экспозицию, посвященную истории России, где можно в интерактивном формате стать очевидцами значимых исторических событий и пообщаться с "цифровыми двойниками" выдающихся личностей - Екатеринаы II, князя Григория Потемкина, царевны Софьи Алексеевны и других. Закрепить информацию помогают интерактивные задания.Кроме того, ребятам предлагают познакомится с разными профессиями и даже попробывать себя в том или ином деле в рамках работы мобильный профориентационного центра "Россия – мои горизонты", включающего материалы Всероссийского проекта "Билет в будущее". Автопоезд смогут посетить все артековцы второй смены, уточнили в пресс-службе.Просветительский был создан по инициативе президента России Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил коллектив "Артека" орденом ПочетаМузыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", крым, новости крыма, история, новости, общество