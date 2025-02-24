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Встреча Трампа и Макрона: о чем говорили президенты

Встреча Трампа и Макрона: о чем говорили президенты - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Встреча Трампа и Макрона: о чем говорили президенты

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить перспективы прекращения... РИА Новости Крым, 24.02.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить перспективы прекращения конфликта на Украине. Часть встречи в Вашингтоне транслировалась на странице Елисейского дворца в соцсети Х.О чем шла речь в ходе диалога двух президентов – в подборке РИА Новости Крым.Заявления ТрампаСтороны переговоров по завершению конфликта на Украине далеко продвинулись за последние недели, заявил Трамп, отметив, что диалог с Россией идет очень хорошо. При этом, по его мнению, конфликт на Украине, если не будет завершен, может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к третьей мировой войне.Трамп также заявил, что США могли бы закончить войну на Украине за несколько недель, анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным "в подходящее для этого время", при этом уточнил, что этого не произойдет к 9 мая, поскольку такой срок – слишком ранний для поездки в Москву.Также американский лидер не исключил, что Украине придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров, заявил, что президент России якобы не видит проблем в размещении европейских войск на Украине в рамках мирного соглашения. Встреча с Зеленским и подписание соглашения о полезных ископаемых, по его словам, может произойти уже на этой или на следующей неделе.Заявления Макрона"Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву", – заявил в ходе встречи французский президент.Также Макрон сообщил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных на Украину. По его словам, "они не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "в качестве гарантии".Макрон также вместе с Трампом присутствовал на телефонных переговорах лидеров G7. Он стал первым европейским лидером, который посетил Трампа после инаугурации, состоявшейся 20 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самоубийство: в Крыму ответили на идею отправки войск ЕС на УкраинуФранция рассматривает возможность ввода войск в УкраинуМакрон против Трампа: президент Франции отверг план переселения из Газы

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новости, эммануэль макрон, дональд трамп, сша, франция, россия, украина