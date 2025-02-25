https://crimea.ria.ru/20250225/razbeg-temperatur-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1144424938.html

Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник

Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится холодная погода, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.02.2025

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная погода, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем +2...+4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -5 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут +3...+5.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем +3...+5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1144370913.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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