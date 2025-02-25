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Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник
Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится холодная погода, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T00:01
2025-02-25T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная погода, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем +2...+4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -5 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут +3...+5.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем +3...+5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1144370913.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Разбег температур и гололедица: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник от -9 до +6 градусов и местами гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная погода, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, на южном побережье 0…-3, днем +1…+6 градусов, в горах -2…-7", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем +2...+4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью от -5 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут +3...+5.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем +3...+5.
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