https://crimea.ria.ru/20250224/genassambleya-oon-prinyala-antirossiyskuyu-rezolyutsiyu-po-ukraine-1144445474.html

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Соответствующее решение принято в понедельник в рамках заседания ГА, трансляция которого велась в... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T20:32

2025-02-24T20:32

2025-02-24T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Соответствующее решение принято в понедельник в рамках заседания ГА, трансляция которого велась в официальном Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ООН.В ходе голосования "за" антироссийский проект, предложенные Киевом, проголосовали 93 государства. "Против" высказались 18 стран, в том числе Белоруссия, Израиль, США. 65 стран, в том числе Китай, воздержались от голосования.Резолюция призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории Украины и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООНПри этом Генассамблея ООН не поддержала поправку Российской Федерации к подготовленной США нейтральной резолюции по Украине об устранении коренных причин конфликта. "За" проголосовала 31 страна, "против" – 71 , еще 59 воздержались.США не поддержали антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призывали его отозвать, сообщалось ранее. В качестве альтернативы Штаты предлагали нейтральный проект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждатьПутин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и УкраинуСовбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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