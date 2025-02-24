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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Соответствующее решение принято в понедельник в рамках заседания ГА, трансляция которого велась в... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T20:32
2025-02-24T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Соответствующее решение принято в понедельник в рамках заседания ГА, трансляция которого велась в официальном Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ООН.В ходе голосования "за" антироссийский проект, предложенные Киевом, проголосовали 93 государства. "Против" высказались 18 стран, в том числе Белоруссия, Израиль, США. 65 стран, в том числе Китай, воздержались от голосования.Резолюция призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории Украины и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООНПри этом Генассамблея ООН не поддержала поправку Российской Федерации к подготовленной США нейтральной резолюции по Украине об устранении коренных причин конфликта. "За" проголосовала 31 страна, "против" – 71 , еще 59 воздержались.США не поддержали антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призывали его отозвать, сообщалось ранее. В качестве альтернативы Штаты предлагали нейтральный проект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Трампа: когда могут произойти и чего от них ждатьПутин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и УкраинуСовбез ООН проголосует по американскому проекту резолюции по Украине
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генассамблея оон, новости, россия, оон, политика, в мире, украина
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

20:32 24.02.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСессия ГА ООН
Сессия ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Соответствующее решение принято в понедельник в рамках заседания ГА, трансляция которого велась в официальном Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации при ООН.
В ходе голосования "за" антироссийский проект, предложенные Киевом, проголосовали 93 государства. "Против" высказались 18 стран, в том числе Белоруссия, Израиль, США. 65 стран, в том числе Китай, воздержались от голосования.
Резолюция призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории Украины и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН
При этом Генассамблея ООН не поддержала поправку Российской Федерации к подготовленной США нейтральной резолюции по Украине об устранении коренных причин конфликта. "За" проголосовала 31 страна, "против" – 71 , еще 59 воздержались.
США не поддержали антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призывали его отозвать, сообщалось ранее. В качестве альтернативы Штаты предлагали нейтральный проект.
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