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Двухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской области

Двухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Двухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали жилой дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли двухлетний ребенок с мамой, ранены еще один ребенок и глава семейства. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T11:06

2025-01-29T11:06

2025-01-29T11:16

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали жилой дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли двухлетний ребенок с мамой, ранены еще один ребенок и глава семейства. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации губернатора, раненых врачи скорой помощи доставляют в больницы. Дом частично разрушен. На месте работают все оперативные службы. Охрану дома осуществляют бойцы самообороны. Информация о последствиях уточняется.В ночь на среду силы противовоздушной обороны сбили 104 беспилотника над регионами России. Атака вражеских БПЛА была пресечена над девятью регионами. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников, один из которых попытался ударить по объекту ядерной энергетики.По данным военного ведомства, четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью. Вячеслав Гладков сообщил, что атакован многоквартирный дом в городе Грайворон, ранен один мирный житель.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, новости, россия, общество, всу (вооруженные силы украины)