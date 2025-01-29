Двухлетний малыш и его мама погибли при ударе ВСУ по Белгородской области
В Белгородской области при атаке БПЛА по жилому дому погибли двухлетний ребенок и женщина
11:06 29.01.2025 (обновлено: 11:16 29.01.2025)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мама
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали жилой дом в поселке Разумное Белгородского района, погибли двухлетний ребенок с мамой, ранены еще один ребенок и глава семейства. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В поселке Разумное в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама. В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения", - говорится с сообщении.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мама
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мама
По информации губернатора, раненых врачи скорой помощи доставляют в больницы. Дом частично разрушен.
На месте работают все оперативные службы. Охрану дома осуществляют бойцы самообороны. Информация о последствиях уточняется.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мама
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мама
В ночь на среду силы противовоздушной обороны сбили 104 беспилотника над регионами России. Атака вражеских БПЛА была пресечена над девятью регионами. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников, один из которых попытался ударить по объекту ядерной энергетики.
По данным военного ведомства, четыре БПЛА были сбиты над Белгородской областью. Вячеслав Гладков сообщил, что атакован многоквартирный дом в городе Грайворон, ранен один мирный житель.
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