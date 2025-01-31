https://crimea.ria.ru/20250131/bpla-upali-na-avto-i-zhilye-doma-v-voronezhskoy-oblasti-1143818880.html
БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области
БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области - РИА Новости Крым, 31.01.2025
БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области
В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен. О последствиях ночной... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T06:12
2025-01-31T06:12
2025-01-31T09:51
воронежская область
происшествия
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен. О последствиях ночной атаки сообщил губернатор региона Александр Гусев.В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии.Оперативные службы работают на местах происшествий. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется до сих пор.В ночь на пятницу массированную атаку отразили над Ростовской областью. Всего сбили 25 БПЛА. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.Вечером в четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250130/bespilotniki-sbity-nad-krymom-1143818292.html
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области
В Воронежской области при атаке беспилотников ранен мужчина - губернатор
06:12 31.01.2025 (обновлено: 09:51 31.01.2025)