https://crimea.ria.ru/20250131/bpla-upali-na-avto-i-zhilye-doma-v-voronezhskoy-oblasti-1143818880.html

БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области

БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области - РИА Новости Крым, 31.01.2025

БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области

В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен. О последствиях ночной... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T06:12

2025-01-31T06:12

2025-01-31T09:51

воронежская область

происшествия

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

безопасность

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен. О последствиях ночной атаки сообщил губернатор региона Александр Гусев.В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии.Оперативные службы работают на местах происшествий. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется до сих пор.В ночь на пятницу массированную атаку отразили над Ростовской областью. Всего сбили 25 БПЛА. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.Вечером в четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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воронежская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)