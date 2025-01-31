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БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области
БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области - РИА Новости Крым, 31.01.2025
БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области
В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен. О последствиях ночной... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T06:12
2025-01-31T09:51
воронежская область
происшествия
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен. О последствиях ночной атаки сообщил губернатор региона Александр Гусев.В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии.Оперативные службы работают на местах происшествий. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется до сих пор.В ночь на пятницу массированную атаку отразили над Ростовской областью. Всего сбили 25 БПЛА. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.Вечером в четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронежская область, происшествия, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
БПЛА упали на авто и жилые дома в Воронежской области

В Воронежской области при атаке беспилотников ранен мужчина - губернатор

06:12 31.01.2025 (обновлено: 09:51 31.01.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Воронежской области беспилотники упали на автомобиль с водителем, рухнули на жилые дома, повредили предприятия. Один человек ранен. О последствиях ночной атаки сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь. Также в результате падения фрагментов БПЛА в этом же районе повреждены частный жилой дом и ферма, на которой выбиты стекла", - написал он в Telegram.
В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии.
Оперативные службы работают на местах происшествий. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется до сих пор.
В ночь на пятницу массированную атаку отразили над Ростовской областью. Всего сбили 25 БПЛА. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.
Вечером в четверг дежурные средства ПВО отразили очередную попытку ВСУ ударить по приграничью и югу России. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА – над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.
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Воронежская областьПроисшествияАлександр ГусевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовостиБезопасностьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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