https://crimea.ria.ru/20250131/polmilliona-voditeley-ne-khvataet-v-sfere-perevozok-v-rossii-1143824454.html

Полмиллиона водителей не хватает в сфере перевозок в России

Полмиллиона водителей не хватает в сфере перевозок в России - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Полмиллиона водителей не хватает в сфере перевозок в России

В России наблюдается острый дефицит водителей грузового и общественного транспорта – это число приближается к 500 тысячам человек, и проблема требует скорейшего РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T11:56

2025-01-31T11:56

2025-01-31T12:34

радио "спутник в крыму"

водители

россия

новости

олег торош

мнения

профессия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В России наблюдается острый дефицит водителей грузового и общественного транспорта – это число приближается к 500 тысячам человек, и проблема требует скорейшего решения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.По его словам, проблема дефицита водителей в сфере перевозок в каждом регионе России стоит уже очень остро – будь то пассажирский транспорт или грузовой."В настоящий момент нехватка кадров составляет порядка 23-25%, в натуральном выражении это около 500 тысяч человек", – сказал Торош.При этом средний возраст, например, водителя грузового транспорта в РФ – около 55 лет, отметил он. И все это говорит о том, что "нужно кардинально менять подходы по привлечению новых кадров и в системе образования", считает Торош.Решение проблемы, по мнению Тороша, должно быть комплексным. В частности, он считает, что в отечественную образовательную систему необходимо ввести такую профессию, как "водитель-профессионал". Тогда как в настоящий момент в РФ водителем грузового или общественного транспорта может стать любой, окончивший автошколу и получивший удостоверение категории С, С-Е, D, D-Е, сказал он."Существует, конечно, и система профессионального образования. Есть специальность "мастер по ремонту и обслуживанию транспортных средств", которая в себя включает возможность получения прав категории В или С. Но на выходе мы получаем все же специалиста по обслуживанию и ремонту транспортного средства, а не водителя-профессионала", – заметил Торош.В этой связи Общероссийская общественная организация "Водители России" инициирует создание профессионального стандарта, что станет первым шагом к тому, чтобы люди получали отдельную профессию и специальность, сообщил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусов В Симферополе из-за нехватки водителей на маршрут не выходят 25 автобусов Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водители, россия, новости, олег торош, мнения, профессия