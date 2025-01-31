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В Сочи загорелся лес

В Сочи загорелся лес - РИА Новости Крым, 31.01.2025

В Сочи загорелся лес

В Сочи загорелась лесная подстилка на склоне горы Кума. Об этом сообщили МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T11:20

2025-01-31T11:20

2025-01-31T11:20

сочи

краснодарский край

кубань

мчс краснодарского края

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Сочи загорелась лесная подстилка на склоне горы Кума. Об этом сообщили МЧС Краснодарского края.Информация о происшествии поступила спасателям в пятницу около 07:20.По данным МЧС России, угрозы распространения огня на ближайший населенный пункт нет, открытого горения не наблюдается. Со стихией борются 25 спасателей на земле и задействован вертолет.На данный момент площадь возгорания лесной подстилки достигла двух гектаров.В районе села Пластунка организован оперативный штаб, там дежурят бригады скорой медицинской помощи и полиции. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, кубань, мчс краснодарского края, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар, экология