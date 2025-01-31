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В Сочи загорелся лес - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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В Сочи загорелся лес
В Сочи загорелся лес - РИА Новости Крым, 31.01.2025
В Сочи загорелся лес
В Сочи загорелась лесная подстилка на склоне горы Кума. Об этом сообщили МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T11:20
2025-01-31T11:20
сочи
краснодарский край
кубань
мчс краснодарского края
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Сочи загорелась лесная подстилка на склоне горы Кума. Об этом сообщили МЧС Краснодарского края.Информация о происшествии поступила спасателям в пятницу около 07:20.По данным МЧС России, угрозы распространения огня на ближайший населенный пункт нет, открытого горения не наблюдается. Со стихией борются 25 спасателей на земле и задействован вертолет.На данный момент площадь возгорания лесной подстилки достигла двух гектаров.В районе села Пластунка организован оперативный штаб, там дежурят бригады скорой медицинской помощи и полиции. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, краснодарский край, кубань, мчс краснодарского края, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, пожар, экология
В Сочи загорелся лес

В Сочи горит два гектара лесной подстилки

11:20 31.01.2025
 
© Фото: Telegram-канал Сочи официальныйВ Сочи тлеет лес
В Сочи тлеет лес
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Сочи загорелась лесная подстилка на склоне горы Кума. Об этом сообщили МЧС Краснодарского края.
Информация о происшествии поступила спасателям в пятницу около 07:20.
По данным МЧС России, угрозы распространения огня на ближайший населенный пункт нет, открытого горения не наблюдается. Со стихией борются 25 спасателей на земле и задействован вертолет.

"Угрозы населенным пунктам нет. Тление происходит в труднодоступной местности", - добавили в оперштабе Кубани.

На данный момент площадь возгорания лесной подстилки достигла двух гектаров.
В районе села Пластунка организован оперативный штаб, там дежурят бригады скорой медицинской помощи и полиции.
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СочиКраснодарский крайКубаньМЧС Краснодарского краяМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПожарЭкология
 
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