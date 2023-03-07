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Как избавиться от привычки переедать

Как избавиться от привычки переедать - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Как избавиться от привычки переедать

В век потребления перед человечеством остро встала новая проблема – переедание. Оно чревато вздутием живота, тяжестью, изжогой, бессоницей и, конечно, лишним... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T08:28

2023-03-07T08:28

2023-03-07T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В век потребления перед человечеством остро встала новая проблема – переедание. Оно чревато вздутием живота, тяжестью, изжогой, бессоницей и, конечно, лишним весом. Как сделать прием пищи более осознанным, РИА Новости Крым рассказали главный внештатный специалист по диетологии республиканского минздрава Дарья Любавина и нутрициолог, фитнес-тренер Светлана Баркан."Выключаем" аппетитО насыщении также "сообщают" рецепторы в желудке. Но если он регулярно растягивается, сигналы в мозг будут поступать только тогда, когда орган растянется до непривычных ему форм. Поэтому одна из легко решаемых проблем – сократить желудок, а значит уменьшить размер порций, уверена диетолог.Во сколько завтрак и что на ужинНутрициолог Светлана Баркан рекомендует соблюдать режим питания."Завтрак в течение часа после пробуждения. Через два часа необходимо сделать перекус. Обед должен быть полноценным, ни в коем случае нельзя им пренебрегать. Если вы понимаете, что поздно ляжете спать, то между обедом и ужином можно сделать еще один легкий перекус", - советует специалист.Ужин относится к "стратегическому" приему пищи, потому что все, что съедено вечером, с легкостью отложится в проблемных местах. Поэтому он должен содержать белок и клетчатку. Идеально – морепродукты, яйца, мясо птицы или рыбы и овощной салат.Во все приемы пищи нутрициолог советует включать сезонные фрукты и овощи и ужинать за 2,5-3 часа до сна. Если правильно поужинать – утром будет хороший аппетит для полноценного завтрака.Не есть перед телевизоромПравильно подобранные продукты для обеда и ужина и режим – это еще не все."Очень важно не отвлекаться во время приема пищи на телефон, телевизор, а думать конкретно о еде, есть осознанно, вовлечено, не заедать проблемы. Еще мы часто переедаем во время психоэмоционального стресса, я советую в этом случае максимально отвлечься, только не идти к холодильнику и не заедать стресс", - настаивает Светлана Баркан.Ложиться спать вовремяЕще одна важная причина переедания – хронический недостаток сна, из-за которого выделяется гормон стресса кортизол. Именно из-за него часто тянет на "вредности" - сладкое и мучное.Самый крепкий, приносящий пользу сон длится с 22.00 до 01.00 ночи, в это время выделяется гормон сна мелатонин. Поэтому соблюдение режима дня станет важным этапом в борьбе с лишним весом, подчеркивают специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде Начинается Великий пост: что важно знать

https://crimea.ria.ru/20221020/ploskiy-zhivot-posle-40-let-dietolog-nazval-sposoby-1124989805.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

вкусно и полезно, совет эксперта, здоровье, общество, мнения, светлана баркан, дарья любавина